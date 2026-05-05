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Aaj Ka Panchang 05 May 2026 Ekdant Sankashti Chaturthi Bada Mangal Today Panchang In Hindi Know The Time Of Rahukaal

Aaj Ka Panchang 05 May 2026: एकदंत संकष्टी चतुर्थी व्रत, पहला बड़ा मंगल आज, नोट करें दिन के शुभ-अशुभ मुहूर्त, जानें राहुकाल का समय

आज का पंचांग 05 May 2026: दैनिक पंचांग के इस भाग में हम जानेंगे 05 मई 2026, मंगलवार दिन के विषय में. आज ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है.

Aaj Ka Panchang

Aaj Ka Panchang 05 May 2026: दैनिक पंचांग के अनुसार आज 05 मई 2026, मंगलवार का दिन है. आज ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है और आज एकदंत संकष्टी चतुर्थी व्रत रखा जाएगा. बता दें कि आज ज्येष्ठ माह का मंगलवार है जिसे बड़ा मंगल या बुढ़वा मंगल कहा जाता है. इस दौरान हनुमान जी की पूजा करने का विधान है. आइए जानते हैं, कैसी रहेगी राहुकाल की स्थिति और दिनभर के शुभ व अशुभ मुहूर्त के बारे में. यहां पढ़ें पूरा पंचांग.

आज का पंचांग- 05 May 2026 (Aaj Ka Panchang)

तिथि

चतुर्थी – पूर्ण रात्रि तक

आज सूर्योदय-सूर्यास्त और चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय

सूर्योदय का समय : 05: 37 ए एम

सूर्यास्त का समय : 06: 59 पी एम

चंद्रोदय का समय: 10:35

चंद्रास्त का समय : 07:49

नक्षत्र :

ज्येष्ठा – 12:55 तक

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आज का करण :

बव – 06:37 तक

बालव – पूर्ण रात्रि तक

आज का योग

शिव – 12:17 , मई 06 तक

आज का पक्ष : कृष्ण पक्ष

आज का वार: मंगलवार

हिन्दू लूनर दिनांक

शक सम्वत:

1947 विश्वावसु

विक्रम सम्वत:

2083 कालयुक्त

गुजराती सम्वत:

2082 पिङ्गल

चन्द्रमास:

ज्येष्ठ – पूर्णिमान्त

वैशाख – अमान्त

आज का शुभ मुहूर्त (Aaj Ka Shubh Muhurat)

आज अभिजित मुहूर्त 11:51 से 12:45 . विजय मुहूर्त 02:32 से 03:25 तक रहेगा. ब्रह्म मुहूर्त 04:12 से 04:55 तक रहेगा. आज निशिता मुहूर्त 11:56 से 12:39 , मई 06 तक रहेगा. गोधूलि मुहूर्त 06:57 से 07:19

दुर्मुहूर्त 08:18 से 09:11 तक रहेगा. राहुकाल 03:38 से 05:19 तक रहेगा. यमगण्ड 08:58 से 10:38 तक रहेगा. गुलिक काल 12:18 से 01:58

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्था पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.