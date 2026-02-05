Hindi Faith Hindi

Aaj Ka Panchang 06 February 2026 Note The Auspicious And Inauspicious Times Of The Day Know The Time Of Rahukaal

Aaj ka Panchang 06 February 2026: नोट करें दिन के शुभ-अशुभ मुहूर्त, जानें राहुकाल का समय

Aaj Ka Panchang 06 February 2026: दैनिक पंचांग के इस भाग में हम जानेंगे 6 फरवरी 2026, शुक्रवार दिन के विषय में. आज फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है.

Aaj Ka Panchang 06 February 2026: दैनिक पंचांग के अनुसार आज 6 फरवरी 2026, शुक्रवार है. आज फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है. आज निशिता मुहूर्त भी बन रहा है जो कि 12:10 ए एम, फरवरी 07 से 01:02 ए एम, फरवरी 07 तक रहेगा. आइए जानते हैं, कैसी रहेगी राहुकाल की स्थिति और दिनभर के शुभ व अशुभ मुहूर्त के बारे में. यहां पढ़ें पूरा पंचांग.

आज का पंचांग- 06 February 2026 (Aaj Ka Panchang)

तिथि

पञ्चमी – 01:18 , फरवरी 07 तक

आज सूर्योदय-सूर्यास्त और चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय

सूर्योदय का समय : 07: 07 ए एम

सूर्यास्त का समय : 06: 05 पी एम

चंद्रोदय का समय: 10: 31 पी एम

चंद्रास्त का समय : 09:35

नक्षत्र :

हस्त – 12:23 , फरवरी 07 तक

आज का करण :

कौलव – 12:45 तक

तैतिल – 01:18 , फरवरी 07 तक

आज का योग

धृति – 11:37 तक

आज का पक्ष : कृष्ण पक्ष

आज का वार: शुक्रवार

हिन्दू लूनर दिनांक

शक सम्वत:

1947 विश्वावसु

विक्रम सम्वत:

2082 कालयुक्त

गुजराती सम्वत:

2082 पिङ्गल

चन्द्रमास:

फाल्गुन – पूर्णिमान्त

माघ – अमान्त

आज का शुभ मुहूर्त (Aaj Ka Shubh Muhurat)

आज अभिजित मुहूर्त 12:14 से 12:58 . विजय मुहूर्त 02:26 से 03:10 तक रहेगा. ब्रह्म मुहूर्त 05:23 से 06:15 तक रहेगा. आज निशिता मुहूर्त 12:10 , फरवरी 07 से 01:02 , फरवरी 07 तक रहेगा. गोधूलि मुहूर्त 06:03 से 06:29

आज का अशुभ मुहूर्त (Aaj Ka Ashubh Muhurat)

दुर्मुहूर्त 09:19 से 10:03 तक रहेगा. राहुकाल 11:14 से 12:36 तक रहेगा. यमगण्ड 03:21 से 04:43 तक रहेगा. गुलिक काल 08:29 से 09:52

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्था पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.