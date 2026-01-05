By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Aaj ka Panchang 06 January 2026: सकट चौथ व्रत आज, नोट करें दिन के शुभ-अशुभ मुहूर्त, जानें राहुकाल का समय
Aaj Ka Panchang 06 January 2026: दैनिक पंचांग के इस भाग में हम जानेंगे 06 जनवरी 2026, मंगलवार दिन के विषय में. आज माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है.
Aaj Ka Panchang 06 January 2026: दैनिक पंचांग के अनुसार आज 06 जनवरी, मंगलवार का दिन है. आज माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है जिसे संकष्टी चतुर्थी या सकट चौथ कहा जाता है. इस दिन गणेश जी का पूजन होता है और माताएं संतान की लंबी की कामना से व्रत रखती हैं. महाराष्ट्र में सकट चौथ को लम्बोदर चतुर्थी कहा जाता है. पंचांग के अनुसार आज सकट चौथ के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है जो कि सुबह 7 बजकर 15 मिनट से लेकर दोपहर 12 बजकर 17 मिनट तक रहेगा. सर्वार्थ सिद्धि योग को पूजा—पाठ के लिए बेहद ही शुभ माना जाता है. इसके अलावा आज सुबह 7 बजकर 15 मिनट से 8 बजकर 1 मिनट तक भद्रा काल रहेगा. भद्रा को अशुभ मुहूर्त माना जाता है और इस दौरान कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित माना गया है. आइए जानते हैं, कैसी रहेगी राहुकाल की स्थिति और दिनभर के शुभ व अशुभ मुहूर्त के बारे में. यहां पढ़ें पूरा पंचांग.
आज का पंचांग- 06 January 2026 (Aaj Ka Panchang)
तिथि
चतुर्थी – 06:52 ए एम, जनवरी 07 तक
आज सूर्योदय-सूर्यास्त और चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय
सूर्योदय का समय : 07: 15 ए एम
सूर्यास्त का समय : 05: 39 पी एम
चंद्रोदय का समय: 08:54 पी एम
चंद्रास्त का समय : 09:35 ए एम
नक्षत्र :
अश्लेशा – 12:17 पी एम तक
आज का करण :
विष्टि – 08:01 ए एम तक
बव – 07:21 पी एम तक
आज का योग
प्रीति – 08:21 पी एम तक
आज का पक्ष : कृष्ण पक्ष
हिन्दू लूनर दिनांक
शक सम्वत:
1947 विश्वावसु
विक्रम सम्वत:
2082 कालयुक्त
गुजराती सम्वत:
2082 पिङ्गल
चन्द्रमास:
माघ – पूर्णिमान्त
पौष – अमान्त
आज का शुभ मुहूर्त (Aaj Ka Shubh Muhurat)
आज अभिजित मुहूर्त 12:06 पी एम से 12:48 पी एम तक रहेगा. विजय मुहूर्त 02:11 पी एम से 02:53 पी एम तक रहेगा. ब्रह्म मुहूर्त 05:26 ए एम से 06:21 ए एम तक रहेगा. आज निशिता मुहूर्त 12:00 पी एम से 12:54 ए एम, जनवरी 07 तक रहेगा. गोधूलि मुहूर्त 05:36 पी एम से 06:04 पी एम तक रहेगा. सर्वार्थ सिद्धि योग 07:15 ए एम से 12:17 पी एम तक रहेगा.
आज का अशुभ मुहूर्त (Aaj Ka Ashubh Muhurat)
दुर्मुहूर्त 09:20 ए एम से 10:01 ए एम, 11:05 पी एम से 12:00 पी एम तक रहेगा. राहुकाल 03:03 पी एम से 04:21 पी एम तक रहेगा. यमगण्ड 09:51 ए एम से 11:09 ए एम तक रहेगा. गुलिक काल 12:27 पी एम से 01:45 पी एम तक रहेगा.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्था पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
