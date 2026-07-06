Aaj Ka Panchang 06 July 2026: आज रवि योग के साथ रहेगा भद्रा और पंचक का साया, नोट करें दिन के शुभ-अशुभ मुहूर्त, जानें राहुकाल का समय

Aaj Ka Panchang 06 July 2026: दैनिक पंचांग के अनुसार आज 06 जुलाई 2026, सोमवार का दिन है. आज आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है और आज रवि योग का भी निर्माण हो रहा है. लेकिन इसके साथ ही आज भद्रा और पंचक का भी साया रहेगा. आइए जानते हैं, कैसी रहेगी राहुकाल की स्थिति और दिनभर के शुभ व अशुभ मुहूर्त के बारे में. यहां पढ़ें पूरा पंचांग.
तिथि
षष्ठी – 01:47 पी एम तक
आज सूर्योदय-सूर्यास्त और चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय
सूर्योदय का समय : 05: 29 ए एम
सूर्यास्त का समय : 07: 23 पी एम
चंद्रोदय का समय: 11:21 पी एम
चंद्रास्त का समय : 10:00 ए एम
नक्षत्र:
पूर्व भाद्रपद – 04:07 पी एम तक
आज का करण :
वणिज – 01:47 पी एम तक
विष्टि – 01:41 ए एम, जुलाई 07 तक
आज का योग
सौभाग्य – 03:51 पी एम तक
आज का पक्ष : कृष्ण पक्ष
हिन्दू लूनर दिनांक
शक सम्वत:
1948 विश्वावसु
विक्रम सम्वत:
2083 कालयुक्त
गुजराती सम्वत:
2082 पिङ्गल
चन्द्रमास:
ज्येष्ठ – पूर्णिमान्त
ज्येष्ठ – अमान्त
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आज अभिजित मुहूर्त 11:58 ए एम से 12:54 पी एम तक रहेगा. विजय मुहूर्त 02:45 पी एम से 03:40 पी एम तक रहेगा. ब्रह्म मुहूर्त 04:08 ए एम से 04:48 ए एम तक रहेगा. आज निशिता मुहूर्त 12:06 ए एम, जुलाई 07 से 12:46 ए एम, जुलाई 07 तक रहेगा. गोधूलि मुहूर्त 07:21 पी एम से 07:42 पी एम तक रहेगा. अमृत काल 07:49 ए एम से 09:29 ए एम तक रहेगा. रवि योग 05:29 ए एम से 12:09 पी एम, 04:07 पी एम से 05:29 ए एम, जुलाई 07 तक रहेगा.
दुर्मुहूर्त 12:54 पी एम से 01:49 पी एम, 03:40 पी एम से 04:36 पी एम तक रहेगा. राहुकाल07:13 ए एम से 08:57 ए एम तक रहेगा. यमगण्ड 10:42 ए एम से 12:26 पी एम तक रहेगा. गुलिक काल 02:10 पी एम से 03:54 पी एम तक रहेगा. भद्रा 01:47 पी एम से 01:41 ए एम, जुलाई 07 तक रहेगा. पञ्चक पूरे दिन रहेगा.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्था पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
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