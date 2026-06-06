Aaj Ka Panchang 06 June 2026: आज सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ रहेगा भद्रा और पंचक का साया, नोट करें दिन के शुभ-अशुभ मुहूर्त, जानें राहुकाल का समय

Aaj Ka Panchang 06 June 2026: दैनिक पंचांग के इस भाग में हम जानेंगे 06 जून 2026, शनिवार दिन के विषय में. आज ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है.

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Aaj Ka Panchang

Aaj Ka Panchang 06 June 2026: दैनिक पंचांग के अनुसार आज 06 जून 2026, शनिवार का दिन है. आज ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है और पुरुषोत्तम मास का 21वां दिन है. आज सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ रवि योग का निर्माण हो रहा है. लेकिन शुभ योगों के साथ ही दिन भर पंचक और भद्रा का भी साया रहेगा. ऐसे में कोई भी शुभ कार्य करने से पहले पंचांग जरूर देखें. आइए जानते हैं, कैसी रहेगी राहुकाल की स्थिति और दिनभर के शुभ व अशुभ मुहूर्त के बारे में. यहां पढ़ें पूरा पंचांग.

आज का पंचांग- 06 June 2026 (Aaj Ka Panchang)

तिथि

षष्ठी – 02:40 , जून 07 तक

आज सूर्योदय-सूर्यास्त और चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय

सूर्योदय का समय : 05: 23 ए एम

सूर्यास्त का समय : 07: 17 पी एम

चंद्रोदय का समय: 11:52

चंद्रास्त का समय : 09:15

नक्षत्र :

श्रवण – 06:03 तक

आज का करण :

गर – 02:04 तक

वणिज – 02:40 , जून 07 तक

आज का योग

इन्द्र – 10:05 तक

आज का पक्ष : कृष्ण पक्ष

आज का वार: शनिवार

हिन्दू लूनर दिनांक

शक सम्वत:

1948 विश्वावसु

विक्रम सम्वत:

2083 कालयुक्त

गुजराती सम्वत:

2082 पिङ्गल

चन्द्रमास:

ज्येष्ठ (अधिक) – पूर्णिमान्त

ज्येष्ठ (अधिक) – अमान्त

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आज का शुभ मुहूर्त (Aaj Ka Shubh Muhurat)

आज अभिजित मुहूर्त 11:52 से 12:48 . विजय मुहूर्त 02:39 से 03:34 तक रहेगा. ब्रह्म मुहूर्त 04:02 से 04:42 तक रहेगा. आज निशिता मुहूर्त 12:00 से 12:40 , जून 07 तक रहेगा. गोधूलि मुहूर्त 07:16 से 07:36

आज का अशुभ मुहूर्त (Aaj Ka Ashubh Muhurat)

दुर्मुहूर्त 05:23 से 06:19 तक रहेगा. राहुकाल 08:51 से 10:36 तक रहेगा. यमगण्ड 02:04 से 03:48 तक रहेगा. गुलिक काल 07:07 से 08:51

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्था पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.