Aaj ka Panchang 06 September 2026: आज रहेगा भद्रा का साया, नोट करें राहुकाल का समय, यहां पढ़ें पूरा पंचांग

Aaj Ka Panchang 06 September 2026: दैनिक पंचांग के इस भाग में हम जानेंगे 06 सितंबर 2026, रविवार दिन के विषय में. आज से भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि है.

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Aaj Ka Panchang

Aaj Ka Panchang 06 September 2026: दैनिक पंचांग के अनुसार आज 06 सितंबर 2026, रविवार का दिन है. आज भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि है जो कि शाम 7 बजकर 29 मिनट पर समाप्त होगी और इसके बाद एकादशी तिथि आरंभ हो जाएगी. इसलिए एकादशी व्रत करने वालों को आज से व्रत के नियमों का पालन करना होगा. आज भद्रा का भी साया रहेगा और इस दौरान कोई शुभ या मांगलि कार्य करना वर्जित माना गया है. आइए जानते हैं, कैसी रहेगी राहुकाल की स्थिति और दिनभर के शुभ व अशुभ मुहूर्त के बारे में. यहां पढ़ें पूरा पंचांग.

आज का पंचांग- 06 September 2026 (Aaj Ka Panchang)

तिथि

दशमी – 07:29 तक

आज सूर्योदय-सूर्यास्त और चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय

सूर्योदय का समय : 06: 01 ए एम

सूर्यास्त का समय : 06: 37 पी एम

चंद्रोदय का समय: 01:40 , सितम्बर 07

चंद्रास्त का समय : 03:09

नक्षत्र:

आर्द्रा – 07:52 तक

आज का करण :

वणिज – 08:41 तक

विष्टि – 07:29 तक



आज का योग

सिद्धि – 09:45 तक

आज का पक्ष : कृष्ण पक्ष

आज का वार: रविवार

हिन्दू लूनर दिनांक

शक सम्वत:

1948 विश्वावसु

विक्रम सम्वत:

2083 कालयुक्त

गुजराती सम्वत:

2082 पिङ्गल

चन्द्रमास:

भाद्रपद – पूर्णिमान्त

श्रावण – अमान्त

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आज का शुभ मुहूर्त (Aaj Ka Shubh Muhurat)

आज अभिजित मुहूर्त 11:54 से 12:44 . विजय मुहूर्त 02:25 से 03:16 तक रहेगा. ब्रह्म मुहूर्त 04:30 से 05:16 तक रहेगा. आज निशिता मुहूर्त 11:57 से 12:42 , सितम्बर 07 तक रहेगा. गोधूलि मुहूर्त 06:37 से 07:00

आज का अशुभ मुहूर्त (Aaj Ka Ashubh Muhurat)

दुर्मुहूर्त 04:56 से 05:47 तक रहेगा. राहुकाल 05:03 से 06:37 तक रहेगा. यमगण्ड 12:19 से 01:54 तक रहेगा. गुलिक काल 03:28 से 05:03

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां वैदिक पंचांग पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.