Aaj Ka Panchang 07 June 2026: आज भानु सप्तमी के दिन बन रहा है रवि योग, भद्रा और पंचक, नोट करें दिन के शुभ-अशुभ मुहूर्त, जानें राहुकाल का समय

Aaj Ka Panchang 07 June 2026: दैनिक पंचांग के अनुसार आज 07 जून 2026, रविवार का दिन है. आज ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है और पुरुषोत्तम मास का 22वां दिन है. आज भानु सप्तमी मनाई जा रही है और इस दिन भगवान सूर्य देव का पूजन किया जाता है. आज रवि योग का निर्माण हो रहा है. लेकिन शुभ योगों के साथ ही दिन भर पंचक और भद्रा का भी साया रहेगा. ऐसे में कोई भी शुभ कार्य करने से पहले पंचांग जरूर देखें. आइए जानते हैं, कैसी रहेगी राहुकाल की स्थिति और दिनभर के शुभ व अशुभ मुहूर्त के बारे में. यहां पढ़ें पूरा पंचांग.
तिथि
सप्तमी – 03:24 ए एम, जून 08 तक
आज सूर्योदय-सूर्यास्त और चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय
सूर्योदय का समय : 05: 23 ए एम
सूर्यास्त का समय : 07: 17 पी एम
चंद्रोदय का समय: 12:21 ए एम, जून 08
चंद्रास्त का समय : 11:09 ए एम
नक्षत्र :
वैधृति – 10:02 ए एम तक
आज का करण :
विष्टि – 03:07 पी एम तक
बव – 03:24 ए एम, जून 08 तक
आज का योग
वैधृति – 10:02 ए एम तक
आज का पक्ष : कृष्ण पक्ष
हिन्दू लूनर दिनांक
शक सम्वत:
1948 विश्वावसु
विक्रम सम्वत:
2083 कालयुक्त
गुजराती सम्वत:
2082 पिङ्गल
चन्द्रमास:
ज्येष्ठ (अधिक) – पूर्णिमान्त
ज्येष्ठ (अधिक) – अमान्त
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आज अभिजित मुहूर्त 11:52 ए एम से 12:48 पी एम तक रहेगा. विजय मुहूर्त 02:39 पी एम से 03:35 पी एम तक रहेगा. ब्रह्म मुहूर्त 04:02 ए एम से 04:42 ए एम तक रहेगा. आज निशिता मुहूर्त 12:00 पी एम से 12:40 ए एम, जून 08 तक रहेगा. गोधूलि मुहूर्त 07:16 पी एम से 07:36 पी एम तक रहेगा. अमृत काल 01:35 ए एम, जून 08 से 03:16 ए एम, जून 08 तक रहेगा. द्विपुष्कर योग 05:23 ए एम से 07:55 ए एम तक रहेगा. रवि योग 05:23 ए एम से 07:55 ए एम तक रहेगा.
दुर्मुहूर्त 05:26 पी एम से 06:22 पी एम तक रहेगा. राहुकाल 05:33 पी एम से 07:17 पी एम तक रहेगा. यमगण्ड 12:20 पी एम से 02:04 पी एम तक रहेगा. गुलिक काल 03:49 पी एम से 05:33 पी एम तक रहेगा. भद्रा 05:23 ए एम से 03:07 पी एम तक रहेगा. पञ्चक पूरे दिन रहेगा.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्था पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
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