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Aaj Ka Panchang 07 May 2026 Thrusday Panchang Hindi Note The Auspicious And Inauspicious Times Of The Day Know The Time Of Rahukaal

Aaj Ka Panchang 07 May 2026: आज बन रहा है रवि योग, नोट करें दिन के शुभ-अशुभ मुहूर्त, जानें राहुकाल का समय

आज का पंचांग 07 May 2026: दैनिक पंचांग के इस भाग में हम जानेंगे 07 मई 2026, गुरुवार दिन के विषय में. आज ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है.

Aaj Ka Panchang

Aaj Ka Panchang 07 May 2026: दैनिक पंचांग के अनुसार आज 07 मई 2026, गुरुवार का दिन है. आज ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है जो कि सुबह 10 बजकर 13 मिनट तक रहेगी और इसके बाद षष्ठी तिथि शुरू हो जाएगी. आज रवि योग का भी निर्माण हो रहा है, जिसे बेहद ही शुभ माना जाता है. आइए जानते हैं, कैसी रहेगी राहुकाल की स्थिति और दिनभर के शुभ व अशुभ मुहूर्त के बारे में. यहां पढ़ें पूरा पंचांग.

आज का पंचांग- 07 May 2026 (Aaj Ka Panchang)

तिथि

पञ्चमी – 10:13 तक

आज सूर्योदय-सूर्यास्त और चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय

सूर्योदय का समय : 05: 36 ए एम

सूर्यास्त का समय : 09: 00 पी एम

चंद्रोदय का समय: 12:06 , मई 08

चंद्रास्त का समय : 09:26

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नक्षत्र :

पूर्वाषाढा – 06:46 तक

आज का करण :

तैतिल – 10:13 तक

गर – 11:20 तक

आज का योग

साध्य – 02:00 , मई 08 तक

आज का पक्ष : कृष्ण पक्ष

आज का वार: गुरुवार

हिन्दू लूनर दिनांक

शक सम्वत:

1947 विश्वावसु

विक्रम सम्वत:

2083 कालयुक्त

गुजराती सम्वत:

2082 पिङ्गल

चन्द्रमास:

ज्येष्ठ – पूर्णिमान्त

वैशाख – अमान्त

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आज का शुभ मुहूर्त (Aaj Ka Shubh Muhurat)

आज अभिजित मुहूर्त 11:51 से 12:45 . विजय मुहूर्त 02:32 से 03:25 तक रहेगा. ब्रह्म मुहूर्त 04:11 से 04:53 तक रहेगा. आज निशिता मुहूर्त 11:56 से 12:39 , मई 08 तक रहेगा. गोधूलि मुहूर्त 06:59 से 07:20

दुर्मुहूर्त 10:04 से 10:57 तक रहेगा. राहुकाल 01:58 से 03:39 तक रहेगा. यमगण्ड 05:36 से 07:16 तक रहेगा. गुलिक काल 08:57 से 10:37

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्था पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.