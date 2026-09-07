Aaj ka Panchang 07 September 2026: आज है अजा एकादशी व्रत, बन रहा है सर्वार्थ सिद्धि योग, नोट करें राहुकाल का समय, यहां पढ़ें पूरा पंचांग

Aaj Ka Panchang 07 September 2026: दैनिक पंचांग के अनुसार आज 07 सितंबर 2026, सोमवार का दिन है. आज भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है और इसे अजा एकादशी कहते हैं. इस दिन व्रत रखने वाले जातक को सभी पापों व कष्टों से मुक्ति मिलती है. पंचांग के अनुसार आज अजा एकादशी के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है. आइए जानते हैं, कैसी रहेगी राहुकाल की स्थिति और दिनभर के शुभ व अशुभ मुहूर्त के बारे में. यहां पढ़ें पूरा पंचांग.
तिथि
एकादशी – 05:03 पी एम तक
आज सूर्योदय-सूर्यास्त और चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय
सूर्योदय का समय : 06: 02 ए एम
सूर्यास्त का समय : 06: 36 पी एम
चंद्रोदय का समय: 01:40 ए एम, सितम्बर 07
चंद्रास्त का समय : 04:01 पी एम
नक्षत्र:
पुनर्वसु – 06:14 पी एम तक
आज का करण :
बव – 06:16 ए एम तक
बालव – 05:03 पी एम तक
आज का योग
व्यतीपात – 06:41 ए एम तक
आज का पक्ष : कृष्ण पक्ष
हिन्दू लूनर दिनांक
शक सम्वत:
1948 विश्वावसु
विक्रम सम्वत:
2083 कालयुक्त
गुजराती सम्वत:
2082 पिङ्गल
चन्द्रमास:
भाद्रपद – पूर्णिमान्त
श्रावण – अमान्त
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आज अभिजित मुहूर्त 11:54 ए एम से 12:44 पी एम तक रहेगा. विजय मुहूर्त 02:25 पी एम से 03:15 पी एम तक रहेगा. ब्रह्म मुहूर्त 04:31 ए एम से 05:16 ए एम तक रहेगा. आज निशिता मुहूर्त 11:56 पी एम से 12:42 ए एम, सितम्बर 08 तक रहेगा. गोधूलि मुहूर्त 06:36 पी एम से 06:59 पी एम तक रहेगा. अमृत काल 03:59 पी एम से 05:29 पी एम तक रहेगा. सर्वार्थ सिद्धि योग 06:14 पी एम से 06:02 ए एम, सितम्बर 08 तक रहेगा.
दुर्मुहूर्त 12:44 पी एम से 01:34 पी एम, 03:15 पी एम से 04:05 पी एम तक रहेगा. राहुकाल 07:36 ए एम से 09:10 ए एम तक रहेगा. यमगण्ड 10:45 ए एम से 12:19 पी एम तक रहेगा. गुलिक काल 01:53 पी एम से 03:27 पी एम तक रहेगा.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां वैदिक पंचांग पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
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