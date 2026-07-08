Aaj Ka Panchang 08 July 2026: आज रहेगा पंचक का साया, नोट करें दिन के शुभ-अशुभ मुहूर्त, जानें राहुकाल का समय

Aaj Ka Panchang 08 July 2026: दैनिक पंचांग के अनुसार आज 08 जुलाई 2026, बुधवार का दिन है. आज आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है और दोपहर 12 बजकर 21 मिनट पर नवमी तिथि शुरू होगी. आज पंचक का साया रहेगा जिसे बेहद ही अशुभ माना जाता है. और पंचक काल में शुभ व मांगलिक कार्य करने की मनाही होती है. ऐसे में पंचांग जरूर चेक करें. आइए जानते हैं, कैसी रहेगी राहुकाल की स्थिति और दिनभर के शुभ व अशुभ मुहूर्त के बारे में. यहां पढ़ें पूरा पंचांग.
तिथि
अष्टमी – 12:21 पी एम तक
आज सूर्योदय-सूर्यास्त और चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय
सूर्योदय का समय : 05: 30 ए एम
सूर्यास्त का समय : 07: 23 पी एम
चंद्रोदय का समय: 12:26 ए एम, जुलाई 09
चंद्रास्त का समय : 12:56 पी एम
नक्षत्र:
रेवती – 04:00 पी एम तक
आज का करण :
कौलव – 12:21 पी एम तक
तैतिल – 11:34 पी एम तक
आज का योग
अतिगण्ड – 12:38 पी एम तक
आज का पक्ष : कृष्ण पक्ष
हिन्दू लूनर दिनांक
शक सम्वत:
1948 विश्वावसु
विक्रम सम्वत:
2083 कालयुक्त
गुजराती सम्वत:
2082 पिङ्गल
चन्द्रमास:
आषाढ़ – पूर्णिमान्त
ज्येष्ठ – अमान्त
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आज अभिजित मुहूर्त कोई नहीं. विजय मुहूर्त 02:45 पी एम से 03:40 पी एम तक रहेगा. ब्रह्म मुहूर्त 04:09 ए एम से 04:49 ए एम तक रहेगा. आज निशिता मुहूर्त 12:06 ए एम, जुलाई 09 से 12:47 ए एम, जुलाई 09 तक रहेगा. गोधूलि मुहूर्त 07:21 पी एम से 07:42 पी एम तक रहेगा. अमृत काल 01:38 पी एम से 03:13 पी एम तक रहेगा.
दुर्मुहूर्त 11:58 ए एम से 12:54 पी एम तक रहेगा. राहुकाल 12:26 पी एम से 02:10 पी एम तक रहेगा. यमगण्ड 07:14 ए एम से 08:58 ए एम तक रहेगा. गुलिक काल 10:42 ए एम से 12:26 पी एम तक रहेगा. पञ्चक पूरे दिन रहेगा. पञ्चक 05:30 ए एम से 04:00 पी एम तक रहेगा.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्था पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
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