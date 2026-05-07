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Kal Ka Panchang 08 May 2026: आज बन रहा है सर्वार्थ सिद्धि योग, रहेगा भद्रा का साया, नोट करें दिन के शुभ-अशुभ मुहूर्त, जानें राहुकाल का समय

Kal Ka Panchang 08 May 2026: दैनिक पंचांग के इस भाग में हम जानेंगे 08 मई 2026, शुक्रवार दिन के विषय में. कल ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है.

Published date india.com Published: May 7, 2026 11:20 PM IST
email india.com By Renu Yadav email india.com twitter india.com
Kal Ka Panchang 08 May 2026: आज बन रहा है सर्वार्थ सिद्धि योग, रहेगा भद्रा का साया, नोट करें दिन के शुभ-अशुभ मुहूर्त, जानें राहुकाल का समय
Aaj Ka Panchang

Kal Panchang 08 May 2026: दैनिक पंचांग के अनुसार कल 08 मई 2026, शुक्रवार का दिन है. कल ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है जो कि दोपहर 12 बजकर 21 मिनट तक रहेगी और इसके बाद सप्तमी तिथि शुरू हो जाएगी. कल सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग का निर्माण हो रहा है. लेकिन भद्रा का साया भी रहेगा जिसे बेहद ही अशुभ माना जाता है. आइए जानते हैं, कैसी रहेगी राहुकाल की स्थिति और दिनभर के शुभ व अशुभ मुहूर्त के बारे में. यहां पढ़ें पूरा पंचांग.

कल का पंचांग- 08 May 2026 (Kal Ka Panchang)

तिथि

षष्ठी – 12:21 पी एम तक

आज सूर्योदय-सूर्यास्त और चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय

सूर्योदय का समय : 05: 35 ए एम
सूर्यास्त का समय : 07: 01 पी एम
चंद्रोदय का समय: 12:44 ए एममई 09
चंद्रास्त का समय : 10:24 ए एम

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नक्षत्र :
उत्तराषाढा – 09:20 पी एम तक

आज का करण :
वणिज – 12:21 पी एम तक
विष्टि – 01:16 ए एममई 09 तक

आज का योग
शुभ – 02:30 ए एममई 09 तक

आज का पक्ष : कृष्ण पक्ष

आज का वार: शुक्रवार

हिन्दू लूनर दिनांक

शक सम्वत:
1948 विश्वावसु

विक्रम सम्वत:
2083 कालयुक्त

गुजराती सम्वत:
2082 पिङ्गल

चन्द्रमास:
ज्येष्ठ – पूर्णिमान्त
वैशाख – अमान्त

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आज का शुभ मुहूर्त (Aaj Ka Shubh Muhurat)

आज अभिजित मुहूर्त 11:51 ए एम से 12:45 पी एम तक रहेगा. विजय मुहूर्त 02:32 पी एम से 03:26 पी एम तक रहेगा. ब्रह्म मुहूर्त 04:10 ए एम से 04:53 ए एम तक रहेगा. आज निशिता मुहूर्त 11:56 पी एम से 12:39 ए एम, मई 09 तक रहेगा. गोधूलि मुहूर्त 06:59 पी एम से 07:20 पी एम तक रहेगा.  अमृत काल 02:15 पी एम से 04:01 पी एम तक रहेगा. रवि योग 05:35 ए एम से 09:20 पी एम तक रहेगा.सर्वार्थ सिद्धि योग 09:20 पी एम से 05:34 ए एम, मई 09 तक रहेगा. रवि योग 05:35 ए एम से 09:20 पी एम तक रहेगा.

दुर्मुहूर्त 08:16 ए एम से 09:10 ए एम, 12:45 पी एम से 01:38 पी एम तक रहेगा. राहुकाल 10:37 ए एम से 12:18 पी एम तक रहेगा. यमगण्ड 03:39 पी एम से 05:20 पी एम तक रहेगा. गुलिक काल 07:16 ए एम से 08:56 ए एम तक रहेगा. भद्रा 12:21 पी एम से 01:16 ए एम, मई 09 तक रहेगा.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्था पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

About the Author

Renu Yadav

Renu Yadav

रेनू यादव, India.Com हिंदी में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद कार्यरत हैं. हिंदी पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों के अनुभव के दौरान उन्हें टेक्नोलॉजी, धर्म, लाइफस्टाइल, हेल्थ व अन्य विषयों ... और पढ़ें

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