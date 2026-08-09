Aaj ka Panchang 09 August 2026: आज कामिका एकादशी व्रत पर बन रहा है द्विपुष्कर योग, नोट करें राहुकाल का समय, यहां पढ़ें पूरा पंचांग

Aaj Ka Panchang 09 August 2026: दैनिक पंचांग के इस भाग में हम जानेंगे 09 अगस्त 2026, रविवार दिन के विषय में. आज सावन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है.

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Aaj Ka Panchang

Aaj Ka Panchang 09 August 2026: दैनिक पंचांग के अनुसार आज 09 अगस्त 2026, रविवार का दिन है. आज सावन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है और आज कामिका एकादशी का व्रत रखा जाता है. यह व्रत बेहद ही फलदायी माना गया है और पंचांग के अनुसार आज द्विपुष्कर योग भी बन रहा है. आइए जानते हैं, कैसी रहेगी राहुकाल की स्थिति और दिनभर के शुभ व अशुभ मुहूर्त के बारे में. यहां पढ़ें पूरा पंचांग.

आज का पंचांग- 09 August 2026 (Aaj Ka Panchang)

तिथि

एकादशी – 11:04 तक

आज सूर्योदय-सूर्यास्त और चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय

सूर्योदय का समय : 05: 47 ए एम

सूर्यास्त का समय : 07: 06 पी एम

चंद्रोदय का समय: 02:45 , अगस्त 10

चंद्रास्त का समय : 04:20

नक्षत्र:

मृगशिरा – 02:43 तक

आज का करण :

बालव – 11:04 तक

कौलव – 09:33 तक



आज का योग

हर्षण – 02:04 , अगस्त 10 तक

आज का पक्ष : कृष्ण पक्ष

आज का वार: रविवार

हिन्दू लूनर दिनांक

शक सम्वत:

1948 विश्वावसु

विक्रम सम्वत:

2083 कालयुक्त

गुजराती सम्वत:

2082 पिङ्गल

चन्द्रमास:

श्रावण – पूर्णिमान्त

आषाढ़ – अमान्त

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आज का शुभ मुहूर्त (Aaj Ka Shubh Muhurat)

आज अभिजित मुहूर्त 12:00 से 12:53 . विजय मुहूर्त 02:40 से 03:33 तक रहेगा. ब्रह्म मुहूर्त 04:22 से 05:04 तक रहेगा. आज निशिता मुहूर्त 12:05 , अगस्त 10 से 12:48 , अगस्त 10 तक रहेगा. गोधूलि मुहूर्त 07:06 से 07:27

आज का अशुभ मुहूर्त (Aaj Ka Ashubh Muhurat)

दुर्मुहूर्त 05:19 से 06:13 तक रहेगा. राहुकाल 05:26 से 07:06 तक रहेगा. यमगण्ड 12:26 से 02:06 तक रहेगा. गुलिक काल 03:46 से 05:26

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां वैदिक पंचांग पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.