Aaj Ka Panchang 09 July 2026: आज बन रहा है सर्वार्थ सिद्धि योग, नोट करें दिन के शुभ-अशुभ मुहूर्त, जानें राहुकाल का समय

Aaj Ka Panchang 09 July 2026: दैनिक पंचांग के इस भाग में हम जानेंगे 09 जुलाई 2026, गुरुवार दिन के विषय में. आज आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है.

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Aaj Ka Panchang

Aaj Ka Panchang 09 July 2026: दैनिक पंचांग के अनुसार आज 09 जुलाई 2026, गुरुवार का दिन है. आज आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है जो कि सुबह 10 बजकर 37 मिनट तक रहेगी. इसके बाद दशमी तिथि आरंभ हो जाएगी. बता दें कि आज सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है जिसे बेहद ही शुभ माना जाता है. लेकिन इसके साथ ही अशुभ मुहूर्त भद्रा का भी ​साया रहेगा. आइए जानते हैं, कैसी रहेगी राहुकाल की स्थिति और दिनभर के शुभ व अशुभ मुहूर्त के बारे में. यहां पढ़ें पूरा पंचांग.

आज का पंचांग- 09 July 2026 (Aaj Ka Panchang)

तिथि

नवमी – 10:37 तक

आज सूर्योदय-सूर्यास्त और चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय

सूर्योदय का समय : 05: 30 ए एम

सूर्यास्त का समय : 07: 22 पी एम

चंद्रोदय का समय: 01:06 , जुलाई 10

चंद्रास्त का समय : 02:01

नक्षत्र:

अश्विनी – 02:56 तक

आज का करण :

गर – 10:37 तक

वणिज – 09:31 तक

आज का योग

सुकर्मा – 10:12 तक

आज का पक्ष : कृष्ण पक्ष

आज का वार: गुरुवार

हिन्दू लूनर दिनांक

शक सम्वत:

1948 विश्वावसु

विक्रम सम्वत:

2083 कालयुक्त

गुजराती सम्वत:

2082 पिङ्गल

चन्द्रमास:

आषाढ़ – पूर्णिमान्त

ज्येष्ठ – अमान्त

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आज का शुभ मुहूर्त (Aaj Ka Shubh Muhurat)

आज अभिजित मुहूर्त 11:59 से 12:54 . विजय मुहूर्त 02:45 से 03:40 तक रहेगा. ब्रह्म मुहूर्त 04:09 से 04:50 तक रहेगा. आज निशिता मुहूर्त 12:06 , जुलाई 10 से 12:47 , जुलाई 10 तक रहेगा. गोधूलि मुहूर्त 07:21 से 07:41

आज का अशुभ मुहूर्त (Aaj Ka Ashubh Muhurat)

दुर्मुहूर्त 10:08 से 11:03 तक रहेगा. राहुकाल 02:10 से 03:54 तक रहेगा. यमगण्ड 05:30 से 07:14 तक रहेगा. गुलिक काल 08:58 से 10:42

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्था पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.