Aaj ka Panchang 09 September 2026: मासिक शिवरात्रि आज, नोट करें राहुकाल का समय, यहां पढ़ें पूरा पंचांग

Aaj Ka Panchang 09 September 2026: दैनिक पंचांग के अनुसार आज 09 सितंबर 2026, बुधवार का दिन है. आज भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है और मासिक शिवरात्रि का पूजन किया जाएगा. इस दिन भगवान शिव का पूजन किया जाता है. आइए जानते हैं, कैसी रहेगी राहुकाल की स्थिति और दिनभर के शुभ व अशुभ मुहूर्त के बारे में. यहां पढ़ें पूरा पंचांग.
तिथि
त्रयोदशी – 12:30 पी एम तक
आज सूर्योदय-सूर्यास्त और चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय
सूर्योदय का समय : 06: 03 ए एम
सूर्यास्त का समय : 06: 34 पी एम
चंद्रोदय का समय: 05:03 ए एम, सितम्बर 10
चंद्रास्त का समय : 05:24 पी एम
नक्षत्र:
अश्लेशा – 03:14 पी एम तक
आज का करण :
वणिज – 12:30 पी एम तक
विष्टि – 11:29 पी एम तक
आज का योग
शिव – 09:52 पी एम तक
आज का पक्ष : कृष्ण पक्ष
हिन्दू लूनर दिनांक
शक सम्वत:
1948 विश्वावसु
विक्रम सम्वत:
2083 कालयुक्त
गुजराती सम्वत:
2082 पिङ्गल
चन्द्रमास:
भाद्रपद – पूर्णिमान्त
श्रावण – अमान्त
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आज अभिजित मुहूर्त कोई नहीं. विजय मुहूर्त 02:23 पी एम से 03:13 पी एम तक रहेगा. ब्रह्म मुहूर्त 04:31 ए एम से 05:17 ए एम तक रहेगा. आज निशिता मुहूर्त 11:55 पी एम से 12:41 ए एम, सितम्बर 10 तक रहेगा. गोधूलि मुहूर्त 06:34 पी एम से 06:57 पी एम तक रहेगा. अमृत काल 01:43 पी एम से 03:14 पी एम तक रहेगा.
दुर्मुहूर्त 11:53 ए एम से 12:43 पी एम तक रहेगा. राहुकाल 12:18 पी एम से 01:52 पी एमतक रहेगा. यमगण्ड 07:37 ए एम से 09:11 ए एम तक रहेगा. गुलिक काल 10:44 ए एम से 12:18 पी एम तक रहेगा.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां वैदिक पंचांग पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
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