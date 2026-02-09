By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Aaj ka Panchang 10 February 2026: नोट करें दिन के शुभ-अशुभ मुहूर्त, जानें राहुकाल का समय
Aaj Ka Panchang 10 February 2026: दैनिक पंचांग के इस भाग में हम जानेंगे 10 फरवरी 2026, मंगलवार दिन के विषय में. आज फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है.
Aaj Ka Panchang 10 February 2026: दैनिक पंचांग के अनुसार आज 10 फरवरी 2026, मंगलवार है. आज सुबह 7 बजकर 27 मिनट तक फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रहेगी और इसके बाद नवमी तिथि शुरू होगी. आज विशाखा नक्षत्र बन रहा है जो कि सुबह 7 बजकर 55 मिनट तक रहेगा. आइए जानते हैं, कैसी रहेगी राहुकाल की स्थिति और दिनभर के शुभ व अशुभ मुहूर्त के बारे में. यहां पढ़ें पूरा पंचांग.
आज का पंचांग- 10 February 2026 (Aaj Ka Panchang)
तिथि
अष्टमी – 07:27 ए एम तक
आज सूर्योदय-सूर्यास्त और चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय
सूर्योदय का समय : 07: 04 ए एम
सूर्यास्त का समय : 06: 08 पी एम
चंद्रोदय का समय: 02:16 ए एम, फरवरी 11
चंद्रास्त का समय : 11:46 ए एम
नक्षत्र :
विशाखा – 07:55 ए एम तक
आज का करण :
कौलव – 07:27 ए एम तक
तैतिल – 08:43 पी एम तक
आज का योग
ध्रुव – 01:42 ए एम, फरवरी 11 तक
आज का पक्ष : कृष्ण पक्ष
हिन्दू लूनर दिनांक
शक सम्वत:
1947 विश्वावसु
विक्रम सम्वत:
2082 कालयुक्त
गुजराती सम्वत:
2082 पिङ्गल
चन्द्रमास:
फाल्गुन – पूर्णिमान्त
माघ – अमान्त
आज का शुभ मुहूर्त (Aaj Ka Shubh Muhurat)
आज अभिजित मुहूर्त 12:14 पी एम से 12:58 पी एम तक रहेगा. विजय मुहूर्त 02:27 पी एम से 03:11 पी एम तक रहेगा. ब्रह्म मुहूर्त 05:21 ए एम से 06:12 ए एम तक रहेगा. आज निशिता मुहूर्त 12:10 ए एम, फरवरी 11 से 01:02 ए एम, फरवरी 11 तक रहेगा. गोधूलि मुहूर्त 06:06 पी एम से 06:32 पी एम तक रहेगा. अमृत काल 11:12 पी एम से 12:59 ए एम, फरवरी 11 तक रहेगा.
आज का अशुभ मुहूर्त (Aaj Ka Ashubh Muhurat)
दुर्मुहूर्त 09:17 ए एम से 10:01 ए एम, 11:18 पी एम से 12:10 ए एम, फरवरी 11 तक रहेगा. राहुकाल 03:22 पी एम से 04:45 पी एम तक रहेगा. यमगण्ड 09:50 ए एम से 11:13 ए एम तक रहेगा. गुलिक काल 12:36 पी एम से 01:59 पी एम तक रहेगा.
