Aaj Ka Panchang 10 January 2026 Note The Auspicious And Inauspicious Times Of The Day Know The Time Of Rahukaal

Aaj ka Panchang 10 January 2026: नोट करें दिन के शुभ-अशुभ मुहूर्त, जानें राहुकाल का समय

Aaj Ka Panchang 10 January 2026: दैनिक पंचांग के इस भाग में हम जानेंगे 10 जनवरी 2026, शनिवार दिन के विषय में. आज माघ माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है.

Aaj Ka Panchang 10 January 2026: दैनिक पंचांग के अनुसार आज 10 जनवरी, शनिवार का दिन है. आज माघ माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है. इस दिन मासिक कृष्ण जन्माष्टमी और मासिक कालाष्टमी मनाई जाती है. मासिक कृष्ण जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल का पूजन किया जाता है और कालाष्टमी के दिन काल भैरव का पूजन किया जाता है. लेकिन कोई भी पूजा—पाठ या शुभ कार्य राहुकाल में नहीं किए जाते. ऐसे में बता दें कि आज राहुकाल सुबह 9 बजकर 52 मिनट से लेकर सुबह 9 बजकर 57 मिनट तक रहेगा. आइए जानते हैं, कैसी रहेगी राहुकाल की स्थिति और दिनभर के शुभ व अशुभ मुहूर्त के बारे में. यहां पढ़ें पूरा पंचांग.

आज का पंचांग- 10 January 2026 (Aaj Ka Panchang)

तिथि

सप्तमी – 08:23 तक

आज सूर्योदय-सूर्यास्त और चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय

सूर्योदय का समय : 07: 15 ए एम

सूर्यास्त का समय : 05: 42 पी एम

चंद्रोदय का समय: 12:43 , जनवरी 11

चंद्रास्त का समय : 11:35

नक्षत्र :

हस्त – 03:40 तक

आज का करण :

बव – 08:23 तक

बालव – 09:17 तक

आज का योग

अतिगण्ड – 04:59 तक

आज का पक्ष : कृष्ण पक्ष

आज का वार: शनिवार

हिन्दू लूनर दिनांक

शक सम्वत:

1947 विश्वावसु

विक्रम सम्वत:

2082 कालयुक्त

गुजराती सम्वत:

2082 पिङ्गल

चन्द्रमास:

माघ – पूर्णिमान्त

पौष – अमान्त

आज का शुभ मुहूर्त (Aaj Ka Shubh Muhurat)

आज अभिजित मुहूर्त 12:08 से 12:50 . विजय मुहूर्त 02:13 से 02:55 तक रहेगा. ब्रह्म मुहूर्त 05:27 से 06:21 तक रहेगा. आज निशिता मुहूर्त 12:02 , जनवरी 11 से 12:56 , जनवरी 11 तक रहेगा. गोधूलि मुहूर्त 05:39 से 06:07

आज का अशुभ मुहूर्त (Aaj Ka Ashubh Muhurat)

दुर्मुहूर्त 07:15 से 07:57 तक रहेगा. राहुकाल 09:52 से 11:10 तक रहेगा. यमगण्ड 01:47 से 03:05 तक रहेगा. गुलिक काल 07:15 से 08:34

