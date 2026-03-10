By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Aaj ka Panchang 10 March 2026: आज है शीतला सप्तमी, नोट करें दिन के शुभ-अशुभ मुहूर्त, जानें राहुकाल का समय
Aaj Ka Panchang 10 March 2026: दैनिक पंचांग के इस भाग में हम जानेंगे 10 मार्च 2026, मंगलवार दिन के विषय में. आज चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है.
Aaj Ka Panchang 10 March 2026: दैनिक पंचांग के अनुसार आज 10 मार्च 2026, मंगलवार है. आज चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है जिसे शीतला सप्तमी कहते हैं. पंचांग के अनुसार आज रवि योग बन रहा है. साथ ही भद्रा का भी साया रहेगा. आइए जानते हैं, कैसी रहेगी राहुकाल की स्थिति और दिनभर के शुभ व अशुभ मुहूर्त के बारे में. यहां पढ़ें पूरा पंचांग.
आज का पंचांग- 10 March 2026 (Aaj Ka Panchang)
तिथि
सप्तमी – 01:54 ए एम, मार्च 11 तक
आज सूर्योदय-सूर्यास्त और चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय
सूर्योदय का समय : 06: 37 ए एम
सूर्यास्त का समय : 06: 27 पी एम
चंद्रोदय का समय: 01:01 ए एम, मार्च 11
चंद्रास्त का समय : 10:22 ए एम
नक्षत्र :
अनुराधा – 07:05 पी एम तक
आज का करण :
विष्टि – 12:40 पी एम तक
बव – 01:54 ए एम, मार्च 11 तक
आज का योग
हर्षण – 08:21 ए एम तक
आज का पक्ष : कृष्ण पक्ष
हिन्दू लूनर दिनांक
शक सम्वत:
1947 विश्वावसु
विक्रम सम्वत:
2082 कालयुक्त
गुजराती सम्वत:
2082 पिङ्गल
चन्द्रमास:
चैत्र – पूर्णिमान्त
फाल्गुन – अमान्त
आज का शुभ मुहूर्त (Aaj Ka Shubh Muhurat)
आज अभिजित मुहूर्त 12:09 पी एम से 12:56 पी एम तक रहेगा. विजय मुहूर्त 02:31 पी एम से 03:18 पी एम तक रहेगा. ब्रह्म मुहूर्त 05:00 ए एम से 05:49 ए एम तक रहेगा. आज निशिता मुहूर्त 12:07 ए एम, मार्च 11 से 12:56 ए एम, मार्च 11 तक रहेगा. गोधूलि मुहूर्त 06:25 पी एम से 06:49 पी एम तक रहेगा. रवि योग 06:37 ए एम से 07:05 पी एम तक रहेगा.
आज का अशुभ मुहूर्त (Aaj Ka Ashubh Muhurat)
दुर्मुहूर्त 08:59 ए एम से 09:47 ए एम, 11:19 पी एम से 12:07 ए एम, मार्च 11 तक रहेगा. राहुकाल 03:30 पी एम से 04:59 पी एम तक रहेगा. यमगण्ड 09:35 ए एम से 11:04 ए एम तक रहेगा. गुलिक काल 12:32 पी एम से 02:01 पी एम तक रहेगा.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्था पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Faith Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें