Aaj ka Panchang 11 August 2026: सावन शिवरात्रि व्रत आज, नोट करें राहुकाल का समय, यहां पढ़ें पूरा पंचांग

Aaj Ka Panchang 11 August 2026: दैनिक पंचांग के इस भाग में हम जानेंगे 11 अगस्त 2026, मंगलवार दिन के विषय में. आज सावन माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/faith-hindi/aaj-ka-panchang-11-august-2026-sawan-shivratri-today-panchang-in-hindi-note-the-time-of-rahukaal-read-the-complete-panchang-here-8498296/ Copy

Aaj Ka Panchang

Aaj Ka Panchang 11 August 2026: दैनिक पंचांग के अनुसार आज 11 अगस्त 2026, मंगलवार का दिन है. आज सावन माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है जो कि केवल सुबी 5 बजकर 7 मिनट तक रहेगी. इसके बाद चतुर्दशी तिथि आरंभ हो जाएगी. उदयातिथि में त्रयोदशी तिथि रहेगी और इसलिए आज सावन शिवरात्रि का व्रत रखा जाएगा. आज भद्रा का भी साया रहेगा. आइए जानते हैं, कैसी रहेगी राहुकाल की स्थिति और दिनभर के शुभ व अशुभ मुहूर्त के बारे में. यहां पढ़ें पूरा पंचांग.

आज का पंचांग- 11 August 2026 (Aaj Ka Panchang)

तिथि

चतुर्दशी – 01:52 , अगस्त 12 तक

आज सूर्योदय-सूर्यास्त और चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय

सूर्योदय का समय : 05: 48 ए एम

सूर्यास्त का समय : 07: 04 पी एम

चंद्रोदय का समय: 05:07 , अगस्त 12

चंद्रास्त का समय : 06:08

नक्षत्र:

पुनर्वसु – 10:09 तक

आज का करण :

विष्टि – 03:22 तक

शकुनि – 01:52 , अगस्त 12 तक



आज का योग

सिद्धि – 06:51 तक

आज का पक्ष : कृष्ण पक्ष

आज का वार: मंगलवार

हिन्दू लूनर दिनांक

शक सम्वत:

1948 विश्वावसु

विक्रम सम्वत:

2083 कालयुक्त

गुजराती सम्वत:

2082 पिङ्गल

चन्द्रमास:

श्रावण – पूर्णिमान्त

आषाढ़ – अमान्त

इसे भी पढ़ें: Name Astrology: परिवार के लिए सबकुछ कुर्बान कर देते हैं इस नामाक्षर के लोग, लेकिन बदले में मिलता है सिर्फ धोखा



आज का शुभ मुहूर्त (Aaj Ka Shubh Muhurat)

आज अभिजित मुहूर्त 12:00 से 12:53 . विजय मुहूर्त 02:39 से 03:32 तक रहेगा. ब्रह्म मुहूर्त 04:22 से 05:05 तक रहेगा. आज निशिता मुहूर्त 12:05 , अगस्त 12 से 12:48 , अगस्त 12 तक रहेगा. गोधूलि मुहूर्त 07:04 से 07:26

आज का अशुभ मुहूर्त (Aaj Ka Ashubh Muhurat)

दुर्मुहूर्त 08:27 से 09:20 तक रहेगा. राहुकाल 03:45 से 05:25 तक रहेगा. यमगण्ड 09:07 से 10:47 तक रहेगा. गुलिक काल 12:26 से 02:06

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां वैदिक पंचांग पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.