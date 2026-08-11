Aaj ka Panchang 11 August 2026: सावन शिवरात्रि व्रत आज, नोट करें राहुकाल का समय, यहां पढ़ें पूरा पंचांग

Aaj Ka Panchang 11 August 2026: दैनिक पंचांग के अनुसार आज 11 अगस्त 2026, मंगलवार का दिन है. आज सावन माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है जो कि केवल सुबी 5 बजकर 7 मिनट तक रहेगी. इसके बाद चतुर्दशी तिथि आरंभ हो जाएगी. उदयातिथि में त्रयोदशी तिथि रहेगी और इसलिए आज सावन शिवरात्रि का व्रत रखा जाएगा. आज भद्रा का भी साया रहेगा. आइए जानते हैं, कैसी रहेगी राहुकाल की स्थिति और दिनभर के शुभ व अशुभ मुहूर्त के बारे में. यहां पढ़ें पूरा पंचांग.
तिथि
चतुर्दशी – 01:52 ए एम, अगस्त 12 तक
आज सूर्योदय-सूर्यास्त और चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय
सूर्योदय का समय : 05: 48 ए एम
सूर्यास्त का समय : 07: 04 पी एम
चंद्रोदय का समय: 05:07 ए एम, अगस्त 12
चंद्रास्त का समय : 06:08 पी एम
नक्षत्र:
पुनर्वसु – 10:09 ए एम तक
आज का करण :
विष्टि – 03:22 पी एम तक
शकुनि – 01:52 ए एम, अगस्त 12 तक
आज का योग
सिद्धि – 06:51 पी एम तक
आज का पक्ष : कृष्ण पक्ष
हिन्दू लूनर दिनांक
शक सम्वत:
1948 विश्वावसु
विक्रम सम्वत:
2083 कालयुक्त
गुजराती सम्वत:
2082 पिङ्गल
चन्द्रमास:
श्रावण – पूर्णिमान्त
आषाढ़ – अमान्त
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आज अभिजित मुहूर्त 12:00 पी एम से 12:53 पी एम तक रहेगा. विजय मुहूर्त 02:39 पी एम से 03:32 पी एम तक रहेगा. ब्रह्म मुहूर्त 04:22 ए एम से 05:05 ए एम तक रहेगा. आज निशिता मुहूर्त 12:05 ए एम, अगस्त 12 से 12:48 ए एम, अगस्त 12 तक रहेगा. गोधूलि मुहूर्त 07:04 पी एम से 07:26 पी एम तक रहेगा. अमृत काल 07:59 ए एम से 09:25 ए एम, 02:10 ए एम, अगस्त 12 से 03:37 ए एम, अगस्त 12 तक रहेगा.
दुर्मुहूर्त 08:27 ए एम से 09:20 ए एम, 11:22 पी एम से 12:05 ए एम, अगस्त 12 तक रहेगा. राहुकाल 03:45 पी एम से 05:25 पी एम तक रहेगा. यमगण्ड 09:07 ए एम से 10:47 ए एम तक रहेगा. गुलिक काल 12:26 पी एम से 02:06 पी एम तक रहेगा. भद्रा 05:48 ए एम से 03:22 पी एम तक रहेगा.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां वैदिक पंचांग पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
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