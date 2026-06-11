Aaj Ka Panchang 11 June 2026: आज परमा एकादशी के दिन बन रहा है सर्वार्थ सिद्धि योग, नोट करें दिन के शुभ-अशुभ मुहूर्त, जानें राहुकाल का समय

Aaj Ka Panchang 11 June 2026: दैनिक पंचांग के अनुसार आज 11 जून 2026, गुरुवार का दिन है. आज ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है और पुरुषोत्तम मास का 26वां दिन है. आज सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है जो कि दिनभर रहेगा. इसके अलावा आज दिनभर पंचक का भी साया रहेगा और पंचक का अशुभ मुहूर्त माना जाता है. ऐसे में कोई भी शुभ कार्य करने से पहले पंचांग जरूर देखें. आइए जानते हैं, कैसी रहेगी राहुकाल की स्थिति और दिनभर के शुभ व अशुभ मुहूर्त के बारे में. यहां पढ़ें पूरा पंचांग.
तिथि
एकादशी – 10:36 पी एम तक
आज सूर्योदय-सूर्यास्त और चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय
सूर्योदय का समय : 05: 23 ए एम
सूर्यास्त का समय : 07: 19 पी एम
चंद्रोदय का समय: 02:31 ए एम, जून 12
चंद्रास्त का समय : 03:10 पी एम
नक्षत्र :
रेवती – 08:16 ए एम तक
आज का करण :
बव – 11:52 ए एम तक
बालव – 10:36 पी एम तक
आज का योग
शोभन – 01:00 ए एम, जून 12 तक
आज का पक्ष : कृष्ण पक्ष
हिन्दू लूनर दिनांक
शक सम्वत:
1948 विश्वावसु
विक्रम सम्वत:
2083 कालयुक्त
गुजराती सम्वत:
2082 पिङ्गल
चन्द्रमास:
ज्येष्ठ (अधिक) – पूर्णिमान्त
ज्येष्ठ (अधिक) – अमान्त
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आज अभिजित मुहूर्त 11:53 ए एम से 12:49 पी एम तक रहेगा. विजय मुहूर्त 02:40 पी एम से 03:36 पी एम तक रहेगा. ब्रह्म मुहूर्त 04:02 ए एम से 04:42 ए एम तक रहेगा. आज निशिता मुहूर्त 12:01 ए एम, जून 12 से 12:41 ए एम, जून 12 तक रहेगा. गोधूलि मुहूर्त 07:18 पी एम से 07:38 पी एम तक रहेगा. अमृत काल 05:59 ए एम से 07:30 ए एम, 11:49 पी एम से 01:17 ए एम, जून 12 तक रहेगा. सर्वार्थ सिद्धि योग पूरे दिन रहेगा.
दुर्मुहूर्त 10:01 ए एम से 10:57 ए एम, 03:36 पी एम से 04:32 पी एम तक रहेगा. राहुकाल 02:05 पी एम से 03:50 पी एम तक रहेगा. यमगण्ड 05:23 ए एम से 07:07 ए एम तक रहेगा. गुलिक काल 08:52 ए एम से 10:36 ए एम तक रहेगा. पञ्चक 05:23 ए एम से 08:16 ए एम तक रहेगा.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्था पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
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