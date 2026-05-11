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Aaj Ka Panchang 11 May 2026: आज रहेगा पंचक और भद्रा का साया, यहां देखें दिन के शुभ-अशुभ मुहूर्त, पढ़ें पूरा पंचांग
Aaj Ka Panchang 11 May 2026: दैनिक पंचांग के इस भाग में हम जानेंगे 11 मई 2026, सोमवार दिन के विषय में. आज ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है.
Aaj Ka Panchang 11 May 2026: दैनिक पंचांग के अनुसार आज 11 मई 2026, सोमवार का दिन है. आज ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है और आज रोग पंचक के साथ ही भद्रा का भी साया रहेगा. ऐसे में कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य करने से पहले एक बार पंचांग में मुहूर्त जरूर देखें. आइए जानते हैं, कैसी रहेगी राहुकाल की स्थिति और दिनभर के शुभ व अशुभ मुहूर्त के बारे में. यहां पढ़ें पूरा पंचांग.
आज का पंचांग- 11 May 2026 (Aaj Ka Panchang)
तिथि
नवमी – 03:24 पी एम तक
आज सूर्योदय-सूर्यास्त और चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय
सूर्योदय का समय : 05: 33 ए एम
सूर्यास्त का समय : 07: 02 पी एम
चंद्रोदय का समय: 02:21 ए एम, मई 12
चंद्रास्त का समय : 01:18 पी एम
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नक्षत्र :
शतभिषा – 01:28 ए एम, मई 12 तक
आज का करण :
गर – 03:24 पी एम तक
वणिज – 03:14 ए एम, मई 12 तक
आज का योग
इन्द्र – 01:04 ए एम, मई 12 तक
आज का पक्ष : कृष्ण पक्ष
हिन्दू लूनर दिनांक
शक सम्वत:
1948 विश्वावसु
विक्रम सम्वत:
2083 कालयुक्त
गुजराती सम्वत:
2082 पिङ्गल
चन्द्रमास:
ज्येष्ठ – पूर्णिमान्त
वैशाख – अमान्त
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आज का शुभ मुहूर्त (Aaj Ka Shubh Muhurat)
आज अभिजित मुहूर्त 11:51 ए एम से 12:45 पी एम तक रहेगा. विजय मुहूर्त 02:33 पी एम से 03:27 पी एम तक रहेगा. ब्रह्म मुहूर्त 04:09 ए एम से 04:51 ए एम तक रहेगा. आज निशिता मुहूर्त 11:56 पी एम से 12:38 ए एम, मई 12 तक रहेगा. गोधूलि मुहूर्त 07:01 पी एम से 07:22 पी एम तक रहेगा. अमृत काल 06:05 पी एम से 07:43 पी एम तक रहेगा.
दुर्मुहूर्त 12:45 पी एम से 01:39 पी एम, 03:27 पी एम से 04:20 पी एम तक रहेगा. राहुकाल 07:14 ए एम से 08:55 ए एम तक रहेगा. यमगण्ड 10:37 ए एम से 12:18 पी एम तक रहेगा. गुलिक काल 01:59 पी एम से 03:40 पी एम तक रहेगा.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्था पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
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