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Aaj Ka Panchang 12 April 2026 Sunday Panchang Note The Auspicious And Inauspicious Times Of The Day Know The Time Of Rahukaal

आज का पंचांग 12 April 2026: आज रहेगा भद्रा और पंचक का साया, नोट करें दिन के शुभ-अशुभ मुहूर्त, जानें राहुकाल का समय

आज का पंचांग 12 April 2026: दैनिक पंचांग के इस भाग में हम जानेंगे 12 अप्रैल 2026, रविवार दिन के विषय में. आज वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि है.

Aaj Ka Panchang

Aaj Ka Panchang 12 April 2026: दैनिक पंचांग के अनुसार आज 12 अप्रैल 2026, रविवार का दिन है. आज वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि है और भद्रा का भी साया रहेगा. साथ ही आज से पंचक भी शुरू होने जा रहे हैं. इन दोनों को ही अशुभ मुहूर्त माना जाता है और इस दौरान कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं किया जाता. आइए जानते हैं, कैसी रहेगी राहुकाल की स्थिति और दिनभर के शुभ व अशुभ मुहूर्त के बारे में. यहां पढ़ें पूरा पंचांग.

आज का पंचांग- 12 April 2026 (Aaj Ka Panchang)

तिथि

दशमी – 01:16 , अप्रैल 13 तक

आज सूर्योदय-सूर्यास्त और चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय

सूर्योदय का समय : 05: 59 ए एम

सूर्यास्त का समय : 06: 43 पी एम

चंद्रोदय का समय: 03:21 , अप्रैल 13

चंद्रास्त का समय : 01:33

नक्षत्र :

श्रवण – 03:14 तक

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आज का करण :

वणिज – 01:02 तक

विष्टि – 01:16 , अप्रैल 13 तक

आज का योग

सिद्ध – 06:39 तक

आज का पक्ष : कृष्ण पक्ष

आज का वार: रविवार

हिन्दू लूनर दिनांक

शक सम्वत:

1947 विश्वावसु

विक्रम सम्वत:

2083 कालयुक्त

गुजराती सम्वत:

2082 पिङ्गल

चन्द्रमास:

वैशाख – पूर्णिमान्त

चैत्र – अमान्त

आज का शुभ मुहूर्त (Aaj Ka Shubh Muhurat)

आज अभिजित मुहूर्त 11:57 से 12:48 . विजय मुहूर्त 02:30 से 03:21 तक रहेगा. ब्रह्म मुहूर्त 04:29 से 05:14 तक रहेगा. आज निशिता मुहूर्त 11:59 से 12:44 , अप्रैल 13 तक रहेगा. गोधूलि मुहूर्त 06:44 से 07:06 अमृत काल 05:18 , अप्रैल 13 से 06:57 , अप्रैल 13

दुर्मुहूर्त 05:03 से 05:54 तक रहेगा. राहुकाल 05:09 से 06:45 तक रहेगा. यमगण्ड 12:22 से 01:58 तक रहेगा. गुलिक काल 03:34 से 05:09

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्था पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.