Aaj ka Panchang 12 August 2026: आज हरियाली अमावस्या पर लगेगा साल का दूसरा सूर्य ग्रहण, नोट करें राहुकाल का समय, यहां पढ़ें पूरा पंचांग

Aaj Ka Panchang 12 August 2026: दैनिक पंचांग के अनुसार आज 12 अगस्त 2026, बुधवार का दिन है. आज सावन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है जिसे सावन अमावस्या या हरियाली अमावस्या के नाम से जाना जाता है. साथ ही आज साल का दूसरा सूर्य ग्रहण भी लगने जा रहा है जो कि पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा. हालांकि, यह ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा, इसलिए इसलिए भारत में सूतक काल भी मान्य नहीं होगा. आइए जानते हैं, कैसी रहेगी राहुकाल की स्थिति और दिनभर के शुभ व अशुभ मुहूर्त के बारे में. यहां पढ़ें पूरा पंचांग.
तिथि
अमावस्या – 11:06 पी एम तक
आज सूर्योदय-सूर्यास्त और चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय
सूर्योदय का समय : 05: 49 ए एम
सूर्यास्त का समय : 07: 03 पी एम
चंद्रोदय का समय: चन्द्रोदय नहीं
चंद्रास्त का समय : 06:51 पी एम
नक्षत्र:
पुष्य – 07:59 ए एम तक
आज का करण :
चतुष्पाद – 12:27 पी एम तक
नाग – 11:06 पी एम तक
आज का योग
व्यतीपात – 03:26 पी एम तक
आज का पक्ष : कृष्ण पक्ष
हिन्दू लूनर दिनांक
शक सम्वत:
1948 विश्वावसु
विक्रम सम्वत:
2083 कालयुक्त
गुजराती सम्वत:
2082 पिङ्गल
चन्द्रमास:
श्रावण – पूर्णिमान्त
आषाढ़ – अमान्त
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आज अभिजित मुहूर्त कोई नहीं. विजय मुहूर्त 02:38 पी एम से 03:31 पी एम तक रहेगा. ब्रह्म मुहूर्त 04:23 ए एम से 05:06 ए एम तक रहेगा. आज निशिता मुहूर्त 12:05 ए एम, अगस्त 13 से 12:48 ए एम, अगस्त 13 तक रहेगा. गोधूलि मुहूर्त 07:03 पी एम से 07:25 पी एम तक रहेगा. अमृत काल 04:38 ए एम, अगस्त 13 से 06:06 ए एम, अगस्त 13 तक रहेगा.
दुर्मुहूर्त 11:59 ए एम से 12:52 पी एम तक रहेगा. राहुकाल 12:26 पी एम से 02:05 पी एम तक रहेगा. यमगण्ड 07:28 ए एम से 09:07 ए एम तक रहेगा. गुलिक काल 10:47 ए एम से 12:26 पी एम तक रहेगा.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां वैदिक पंचांग पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
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