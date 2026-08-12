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Aaj ka Panchang 12 August 2026: आज हरियाली अमावस्या पर लगेगा साल का दूसरा सूर्य ग्रहण, नोट करें राहुकाल का समय, यहां पढ़ें पूरा पंचांग

Aaj Ka Panchang 12 August 2026: दैनिक पंचांग के इस भाग में हम जानेंगे 12 अगस्त 2026, बुधवार दिन के विषय में. आज सावन माह अमावस्या तिथि है, जिसे हरियाली अमावस्या भी कहते हैं.

Written by: Renu Yadav
Published: August 12, 2026, 7:19 AM IST
Aaj ka Panchang 12 August 2026: आज हरियाली अमावस्या पर लगेगा साल का दूसरा सूर्य ग्रहण, नोट करें राहुकाल का समय, यहां पढ़ें पूरा पंचांग
Aaj Ka Panchang

Aaj Ka Panchang 12 August 2026: दैनिक पंचांग के अनुसार आज 12 अगस्त 2026, बुधवार का दिन है. आज सावन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है जिसे सावन अमावस्या या हरियाली अमावस्या के नाम से जाना जाता है. साथ ही आज साल का दूसरा सूर्य ग्रहण भी लगने जा रहा है जो कि पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा. हालांकि, यह ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा, इसलिए इसलिए भारत में सूतक काल भी मान्य नहीं होगा. आइए जानते हैं, कैसी रहेगी राहुकाल की स्थिति और दिनभर के शुभ व अशुभ मुहूर्त के बारे में. यहां पढ़ें पूरा पंचांग.

आज का पंचांग- 12 August 2026 (Aaj Ka Panchang)

तिथि

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अमावस्या – 11:06 पी एम तक

आज सूर्योदय-सूर्यास्त और चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय

सूर्योदय का समय : 05: 49 ए एम
सूर्यास्त का समय : 07: 03 पी एम
चंद्रोदय का समय: चन्द्रोदय नहीं
चंद्रास्त का समय : 06:51 पी एम

नक्षत्र:
पुष्य – 07:59 ए एम तक

आज का करण :
चतुष्पाद – 12:27 पी एम तक
नाग – 11:06 पी एम तक

आज का योग
व्यतीपात – 03:26 पी एम तक

आज का पक्ष : कृष्ण पक्ष

आज का वार: बुधवार

हिन्दू लूनर दिनांक

शक सम्वत:
1948 विश्वावसु

विक्रम सम्वत:
2083 कालयुक्त

गुजराती सम्वत:
2082 पिङ्गल

चन्द्रमास:
श्रावण – पूर्णिमान्त
आषाढ़ – अमान्त

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आज का शुभ मुहूर्त (Aaj Ka Shubh Muhurat)

आज अभिजित मुहूर्त कोई नहीं. विजय मुहूर्त 02:38 पी एम से 03:31 पी एम तक रहेगा. ब्रह्म मुहूर्त 04:23 ए एम से 05:06 ए एम तक रहेगा. आज निशिता मुहूर्त 12:05 ए एमअगस्त 13 से 12:48 ए एम, अगस्त 13 तक रहेगा. गोधूलि मुहूर्त 07:03 पी एम से 07:25 पी एम तक रहेगा. अमृत काल 04:38 ए एम, अगस्त 13 से 06:06 ए एम, अगस्त 13 तक रहेगा.

आज का अशुभ मुहूर्त (Aaj Ka Ashubh Muhurat)

दुर्मुहूर्त 11:59 ए एम से 12:52 पी एम तक रहेगा. राहुकाल 12:26 पी एम से 02:05 पी एम तक रहेगा. यमगण्ड 07:28 ए एम से 09:07 ए एम तक रहेगा. गुलिक काल 10:47 ए एम से 12:26 पी एम तक रहेगा. 

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां वैदिक पंचांग पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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Renu Yadav

Renu Yadav

रेनू यादव, India.Com हिंदी में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद कार्यरत हैं. हिंदी पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों के अनुभव के दौरान उन्हें टेक्नोलॉजी, धर्म, लाइफस्टाइल, हेल्थ व अन्य विषयों ... और पढ़ें

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