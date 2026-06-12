Aaj Ka Panchang 12 June 2026: आज शुक्र प्रदोष व्रत के दिन बन रहा है सर्वार्थ सिद्धि योग, नोट करें दिन के शुभ-अशुभ मुहूर्त, जानें राहुकाल का समय

Aaj Ka Panchang 12 June 2026: दैनिक पंचांग के अनुसार आज 12 जून 2026, शुक्रवार का दिन है. आज ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है और पुरुषोत्तम मास का 27वां दिन है. आज परमा एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा. साथ ही आज रामलक्ष्मण द्वादशी भी मनाई जा रही है और सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है. इसके अलावा आज शुक्र प्रदोष व्रत भी रखा जाएगा जो कि भगवान शिव को समर्पित है. आइए जानते हैं, कैसी रहेगी राहुकाल की स्थिति और दिनभर के शुभ व अशुभ मुहूर्त के बारे में. यहां पढ़ें पूरा पंचांग.
तिथि
द्वादशी – 07:36 पी एम तक
आज सूर्योदय-सूर्यास्त और चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय
सूर्योदय का समय : 05: 23 ए एम
सूर्यास्त का समय : 07: 19 पी एम
चंद्रोदय का समय: 03:15 ए एम, जून 13
चंद्रास्त का समय : 04:18 पी एम
नक्षत्र :
अश्विनी – 06:28 ए एम तक
आज का करण :
अश्विनी – 06:28 ए एम तक
भरणी – 04:05 ए एम, जून 13 तक
आज का योग
अतिगण्ड – 09:26 पी एम तक
आज का पक्ष : कृष्ण पक्ष
हिन्दू लूनर दिनांक
शक सम्वत:
1948 विश्वावसु
विक्रम सम्वत:
2083 कालयुक्त
गुजराती सम्वत:
2082 पिङ्गल
चन्द्रमास:
ज्येष्ठ (अधिक) – पूर्णिमान्त
ज्येष्ठ (अधिक) – अमान्त
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आज अभिजित मुहूर्त 11:53 ए एम से 12:49 पी एम तक रहेगा. विजय मुहूर्त 02:40 पी एम से 03:36 पी एम तक रहेगा. ब्रह्म मुहूर्त 04:02 ए एम से 04:42 ए एम तक रहेगा. आज निशिता मुहूर्त 12:01 ए एम, जून 13 से 12:41 ए एम, जून 13 तक रहेगा. गोधूलि मुहूर्त 07:18 पी एम से 07:38 पी एम तक रहेगा. अमृत काल 11:46 पी एम से 01:12 ए एम, जून 13 तक रहेगा. सर्वार्थ सिद्धि योग 05:23 ए एम से 06:28 ए एम तक रहेगा.
दुर्मुहूर्त 08:10 ए एम से 09:06 ए एम, 12:49 पी एम से 01:45 पी एम तक रहेगा. राहुकाल 10:36 ए एम से 12:21 पी एम तक रहेगा. यमगण्ड 03:50 पी एम से 05:35 पी एम तक रहेगा. गुलिक काल 07:07 ए एम से 08:52 ए एम तक रहेगा.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्था पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
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