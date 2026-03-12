By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Aaj ka Panchang 12 March 2026: नोट करें दिन के शुभ-अशुभ मुहूर्त, जानें राहुकाल का समय
Aaj Ka Panchang 12 March 2026: दैनिक पंचांग के इस भाग में हम जानेंगे 12 मार्च 2026, गुरुवार दिन के विषय में. आज चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है.
Aaj Ka Panchang 12 March 2026: दैनिक पंचांग के अनुसार आज 12 मार्च 2026, गुरुवार है. आज चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है और सिद्धि योग बन रहा है. इसके अलावा आज मूल नक्षत्र है और अमृत काल का भी निर्माण हो रहा है. आइए जानते हैं, कैसी रहेगी राहुकाल की स्थिति और दिनभर के शुभ व अशुभ मुहूर्त के बारे में. यहां पढ़ें पूरा पंचांग.
आज का पंचांग- 12 March 2026 (Aaj Ka Panchang)
तिथि
नवमी – 06:28 ए एम, मार्च 13 तक
आज सूर्योदय-सूर्यास्त और चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय
सूर्योदय का समय : 06: 35 ए एम
सूर्यास्त का समय : 06: 28 पी एम
चंद्रोदय का समय: 02:45 ए एम, मार्च 13
चंद्रास्त का समय : 12:00 पी एम
नक्षत्र :
मूल – 12:43 ए एम, मार्च 13 तक
आज का करण :
तैतिल – 05:27 पी एम तक
गर – 06:28 ए एम, मार्च 13 तक
आज का योग
सिद्धि – 09:59 ए एम तक
आज का पक्ष : कृष्ण पक्ष
हिन्दू लूनर दिनांक
शक सम्वत:
1947 विश्वावसु
विक्रम सम्वत:
2082 कालयुक्त
गुजराती सम्वत:
2082 पिङ्गल
चन्द्रमास:
चैत्र – पूर्णिमान्त
फाल्गुन – अमान्त
आज का शुभ मुहूर्त (Aaj Ka Shubh Muhurat)
आज अभिजित मुहूर्त 12:08 पी एम से 12:56 पी एम तक रहेगा. विजय मुहूर्त 02:31 पी एम से 03:18 पी एम तक रहेगा. ब्रह्म मुहूर्त 04:58 ए एम से 05:47 ए एम तक रहेगा. आज निशिता मुहूर्त 12:07 ए एम, मार्च 13 से 12:55 ए एम, मार्च 13 तक रहेगा. गोधूलि मुहूर्त 06:26 पी एम से 06:50 पी एम तक रहेगा. अमृत काल 05:36 पी एम से 07:23 पी एम तक रहेगा.
आज का अशुभ मुहूर्त (Aaj Ka Ashubh Muhurat)
दुर्मुहूर्त 10:33 ए एम से 11:20 ए एम, 03:18 पी एम से 04:06 पी एम तक रहेगा. राहुकाल 02:01 पी एम से 03:30 पी एम तक रहेगा. यमगण्ड 06:35 ए एम से 08:04 ए एम तक रहेगा. गुलिक काल 09:34 ए एम से 11:03 ए एम तक रहेगा.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्था पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
