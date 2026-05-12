Hindi Faith Hindi

Aaj Ka Panchang 12 May 2026 Tuesday Panchang Hindi Today Is Telugu Hanuman Jayanti Shubh Ashubh Muhurat And Rahukaal Time

Aaj Ka Panchang 12 May 2026: आज है तेलुगु हनुमान जयंती, यहां देखें दिन के शुभ-अशुभ मुहूर्त, पढ़ें पूरा पंचांग

Aaj Ka Panchang 12 May 2026: दैनिक पंचांग के इस भाग में हम जानेंगे 12 मई 2026, सोमवार दिन के विषय में. आज ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि है.

Aaj Ka Panchang

Aaj Ka Panchang 12 May 2026: दैनिक पंचांग के अनुसार आज 12 मई 2026, मंगलवार का दिन है. आज ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि है. आज सर्वार्थ सिद्धि योग में तेलुगु हनुमान जयंती मनाई जाएगी. आज रोग पंचक के साथ ही भद्रा का भी साया रहेगा. ऐसे में कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य करने से पहले एक बार पंचांग में मुहूर्त जरूर देखें. आइए जानते हैं, कैसी रहेगी राहुकाल की स्थिति और दिनभर के शुभ व अशुभ मुहूर्त के बारे में. यहां पढ़ें पूरा पंचांग.

आज का पंचांग- 12 May 2026 (Aaj Ka Panchang)

तिथि

दशमी – 02:52 तक

आज सूर्योदय-सूर्यास्त और चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय

सूर्योदय का समय : 05: 32 ए एम

सूर्यास्त का समय : 07: 03 पी एम

चंद्रोदय का समय: 02:52 , मई 13

चंद्रास्त का समय : 02:17

ये भी पढ़ें: Quote of the Day: हर वक्त Yes Boss करने वाले लोग अक्सर रह जाते हैं पीछे…चाणक्य की ये सीख कॉर्पोरेट लाइफ में आएगी बहुत काम

Add India.com as a Preferred Source

नक्षत्र :

पूर्व भाद्रपद – 01:17 , मई 13 तक

आज का करण :

विष्टि – 02:52 तक

बव – 02:17 , मई 13 तक

आज का योग

वैधृति – 11:20 तक

आज का पक्ष : कृष्ण पक्ष

आज का वार: मंगलवार

हिन्दू लूनर दिनांक

शक सम्वत:

1948 विश्वावसु

विक्रम सम्वत:

2083 कालयुक्त

गुजराती सम्वत:

2082 पिङ्गल

चन्द्रमास:

ज्येष्ठ – पूर्णिमान्त

वैशाख – अमान्त

ये भी पढ़ें: Mulank Prediction: चूना लगाने में भगवान को भी नहीं छोड़ते इस मूलांक के लोग…बात-बात पर खाते हैं झूठी कसम

आज का शुभ मुहूर्त (Aaj Ka Shubh Muhurat)

आज अभिजित मुहूर्त 11:51 से 12:45 . विजय मुहूर्त 02:33 से 03:27 तक रहेगा. ब्रह्म मुहूर्त 04:08 से 04:50 तक रहेगा. आज निशिता मुहूर्त 11:56 से 12:38 , मई 13 तक रहेगा. गोधूलि मुहूर्त 07:02 से 07:23

दुर्मुहूर्त 08:14 से 09:09 तक रहेगा. राहुकाल 03:40 से 05:22 तक रहेगा. यमगण्ड 08:55 से 10:36 तक रहेगा. गुलिक काल 12:18 से 01:59

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्था पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.