Aaj ka Panchang 13 August 2026: सावन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा पर गुरुवार का संयोग, नोट करें राहुकाल का समय, यहां पढ़ें पूरा पंचांग

Aaj Ka Panchang 13 August 2026: दैनिक पंचांग के अनुसार आज 13 अगस्त 2026, गुरुवार का दिन है. आज सावन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है. सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित माना जाता है और गुरुवार का दिन भगवान विष्णु तथा देवगुरु बृहस्पति की पूजा के लिए शुभ माना जाता है. ऐसे में इस दिन शिव और विष्णु की आराधना का विशेष महत्व बताया गया है. कहते हैं कि यदि सच्चे मन से पूजा-पाठ करने से घर में सुख-शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है. यदि पूजा-पाठ शुभ मुहूर्त देखकर किया जाए तो अधिक फलदायी होता है. आइए जानते हैं, कैसी रहेगी राहुकाल की स्थिति और दिनभर के शुभ व अशुभ मुहूर्त के बारे में. यहां पढ़ें पूरा पंचांग.
तिथि
प्रतिपदा – 08:41 पी एम तक
आज सूर्योदय-सूर्यास्त और चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय
सूर्योदय का समय : 05: 49 ए एम
सूर्यास्त का समय : 07: 02 पी एम
चंद्रोदय का समय: 06:16 ए एम
चंद्रास्त का समय : 07:28 पी एम
नक्षत्र:
अश्लेशा – 06:06 ए एम तक
आज का करण :
किंस्तुघ्न – 09:50 ए एम तक
बव – 08:41 पी एम तक
आज का योग
वरीयान् – 12:16 पी एम तक
आज का पक्ष : शुक्ल पक्ष
हिन्दू लूनर दिनांक
शक सम्वत:
1948 विश्वावसु
विक्रम सम्वत:
2083 कालयुक्त
गुजराती सम्वत:
2082 पिङ्गल
चन्द्रमास:
श्रावण – पूर्णिमान्त
श्रावण – अमान्त
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आज अभिजित मुहूर्त 11:59 ए एम से 12:52 पी एम. विजय मुहूर्त 02:38 पी एम से 03:31 पी एम तक रहेगा. ब्रह्म मुहूर्त 04:23 ए एम से 05:06 ए एम तक रहेगा. आज निशिता मुहूर्त 12:04 ए एम, अगस्त 14 से 12:48 ए एम, अगस्त 14 तक रहेगा. गोधूलि मुहूर्त 07:02 पी एम से 07:24 पी एम तक रहेगा. अमृत काल 02:23 ए एम, अगस्त 14 से 03:53 ए एम, अगस्त 14 तक रहेगा.
दुर्मुहूर्त 10:14 ए एम से 11:06 ए एम, 03:31 पी एम से 04:24 पी एम तक रहेगा. राहुकाल 02:05 पी एम से 03:44 पी एम तक रहेगा. यमगण्ड 05:49 ए एम से 07:28 ए एम तक रहेगा. गुलिक काल 09:07 ए एम से 10:47 ए एम तक रहेगा.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां वैदिक पंचांग पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
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