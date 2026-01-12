  • Hindi
Aaj ka Panchang 13 January 2026: नोट करें दिन के शुभ-अशुभ मुहूर्त, जानें राहुकाल का समय

Aaj Ka Panchang 13 January 2026: दैनिक पंचांग के इस भाग में हम जानेंगे 13 जनवरी 2026, मंगलवार दिन के विषय में. आज माघ माह के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि है.

Published date india.com Published: January 12, 2026 5:52 PM IST
Aaj Ka Panchang 13 January 2026: दैनिक पंचांग के अनुसार आज 13 जनवरी, मंगलवार का दिन है. आज माघ माह के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि है. जो कि आज दोपहर 3 बजकर 18 मिनट तक रहेगा और इसके बाद एकादशी तिथि शुरू हो जाएगी. पंचांग के अनुसार आज रात 12 बजकर 7 मिनट तक विशाखा नक्षत्र रहेगा. साथ ही आज लोहड़ी का पर्व भी जा रहा है जो कि पंजाब व हरियाणा का मुख्य पर्व है. 13 जनवरी को लोहड़ी के दिन भद्रा का भी साया रहेगा. भद्रा काल सुबह 7 बजकर 15 मिनट से लेकर दोपहर 3 बजकर 17 मिनट तक रहेगा. हिंदू धर्म में भद्रा को अशुभ मुहूर्त माना जाता है और इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता. आइए जानते हैं, कैसी रहेगी राहुकाल की स्थिति और दिनभर के शुभ व अशुभ मुहूर्त के बारे में. यहां पढ़ें पूरा पंचांग.

आज का पंचांग- 13 January 2026 (Aaj Ka Panchang)

तिथि

दशमी – 03:17 पी एम तक

आज सूर्योदय-सूर्यास्त और चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय

सूर्योदय का समय : 07: 15 ए एम
सूर्यास्त का समय : 05: 45 पी एम
चंद्रोदय का समय: 03:30 ए एमजनवरी 14
चंद्रास्त का समय : 01:10 पी एम

नक्षत्र :
विशाखा – 12:06 ए एमजनवरी 14 तक

आज का करण :
विष्टि – 03:17 पी एम तक
बव – 04:36 ए एमजनवरी 14 तक

आज का योग
शूल – 07:05 पी एम तक

आज का पक्ष : कृष्ण पक्ष

आज का वार: मंगलवार

हिन्दू लूनर दिनांक

शक सम्वत:
1947 विश्वावसु

विक्रम सम्वत:
2082 कालयुक्त

गुजराती सम्वत:
2082 पिङ्गल

चन्द्रमास:
माघ – पूर्णिमान्त
पौष – अमान्त

आज का शुभ मुहूर्त (Aaj Ka Shubh Muhurat)

आज अभिजित मुहूर्त 12:09 पी एम से 12:51 पी एम तक रहेगा. विजय मुहूर्त 02:15 पी एम से 02:57 पी एम तक रहेगा. ब्रह्म मुहूर्त 05:27 ए एम से 06:21 ए एम तक रहेगा. आज निशिता मुहूर्त 12:03 ए एमजनवरी 14 से 12:57 ए एम, जनवरी 14 तक रहेगा. गोधूलि मुहूर्त 05:42 पी एम से 06:09 पी एम तक रहेगा. 

आज का अशुभ मुहूर्त (Aaj Ka Ashubh Muhurat)

दुर्मुहूर्त 09:21 ए एम से 10:03 ए एम, 11:09 पी एम से 12:03 ए एम, जनवरी 14 तक रहेगा. राहुकाल 03:07 पी एम से 04:26 पी एम तक रहेगा. यमगण्ड 09:53 ए एम से 11:11 ए एम तक रहेगा. गुलिक काल 12:30 पी एम से 01:49 पी एम तक रहेगा.  

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्था पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

