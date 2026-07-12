Aaj Ka Panchang 13 July 2026: आज बन रहे हैं सर्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि योग, नोट करें दिन के शुभ-अशुभ मुहूर्त, जानें राहुकाल का समय

Aaj Ka Panchang 13 July 2026: दैनिक पंचांग के अनुसार आज 13 जुलाई 2026, सोमवार का दिन है. आज आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है और आज सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है. इसके साथ ही अमृत सिद्धि योग भी बन रहा है लेकिन भद्रा का भी साया रहेगा. ऐसे में कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य करने से पहले एक बार पंचांग अवश्य देखें. आइए जानते हैं, कैसी रहेगी राहुकाल की स्थिति और दिनभर के शुभ व अशुभ मुहूर्त के बारे में. यहां पढ़ें पूरा पंचांग.
तिथि
चतुर्दशी – 06:49 पी एम तक
आज सूर्योदय-सूर्यास्त और चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय
सूर्योदय का समय : 05: 32 ए एम
सूर्यास्त का समय : 07: 32 पी एम
चंद्रोदय का समय: 05:07 ए एम, जुलाई 14
चंद्रास्त का समय : 06:36 पी एम
नक्षत्र:
मृगशिरा – 05:41 ए एम तक
आज का करण :
विष्टि – 08:39 ए एम तक
आर्द्रा – 02:51 ए एम, जुलाई 14 तक
आज का योग
ध्रुव – 04:00 पी एम तक
आज का पक्ष : कृष्ण पक्ष
हिन्दू लूनर दिनांक
शक सम्वत:
1948 विश्वावसु
विक्रम सम्वत:
2083 कालयुक्त
गुजराती सम्वत:
2082 पिङ्गल
चन्द्रमास:
आषाढ़ – पूर्णिमान्त
ज्येष्ठ – अमान्त
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आज अभिजित मुहूर्त 11:59 ए एम से 12:54 पी एम तक रहेगा. विजय मुहूर्त 02:45 पी एम से 03:40 पी एम तक रहेगा. ब्रह्म मुहूर्त 04:11 ए एम से 04:51 ए एम तक रहेगा. आज निशिता मुहूर्त 12:07 ए एम, जुलाई 14 से 12:47 ए एम, जुलाई 14 तक रहेगा. गोधूलि मुहूर्त 07:20 पी एम से 07:41 पी एम तक रहेगा. अमृत काल 06:02 पी एम से 07:27 पी एम तक रहेगा. सर्वार्थ सिद्धि योग 05:32 ए एम से 05:41 ए एम तक रहेगा. अमृत सिद्धि योग 05:32 ए एम से 05:41 ए एम तक रहेगा.
दुर्मुहूर्त 12:54 पी एम से 01:50 पी एम, 03:40 पी एम से 04:36 पी एम तक रहेगा. राहुकाल 07:16 ए एम से 08:59 ए एम तक रहेगा. यमगण्ड 10:43 ए एम से 12:27 पी एम तक रहेगा. गुलिक काल 02:10 पी एम से 03:54 पी एम तक रहेगा.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्था पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
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