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Aaj Ka Panchang 13 June 2026: मासिक शिवरात्रि आज, बन रहे हैं सर्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि योग नोट करें दिन के शुभ-अशुभ मुहूर्त, जानें राहुकाल का समय

Aaj Ka Panchang 13 June 2026: दैनिक पंचांग के इस भाग में हम जानेंगे 13 जून 2026, शनिवार दिन के विषय में. आज अधिकमास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है.

Written by: Renu Yadav
Published: June 13, 2026, 7:19 AM IST
Aaj Ka Panchang 13 June 2026: मासिक शिवरात्रि आज, नोट करें दिन के शुभ-अशुभ मुहूर्त, जानें राहुकाल का समय
Aaj Ka Panchang

Aaj Ka Panchang 13 June 2026: दैनिक पंचांग के अनुसार आज 13 जून 2026, शनिवार का दिन है. आज ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है और पुरुषोत्तम मास का 28वां दिन है. आज मासिक शिवरात्रि का व्रत रखा जाएगा और इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ अमृत सिद्धि योग का भी निर्माण हो रहा है. आइए जानते हैं, कैसी रहेगी राहुकाल की स्थिति और दिनभर के शुभ व अशुभ मुहूर्त के बारे में. यहां पढ़ें पूरा पंचांग.

आज का पंचांग- 13 June 2026 (Aaj Ka Panchang)

तिथि

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त्रयोदशी – 04:07 पी एम तक

आज सूर्योदय-सूर्यास्त और चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय

सूर्योदय का समय : 05: 23 ए एम
सूर्यास्त का समय : 07: 20 पी एम
चंद्रोदय का समय: 04:08 ए एमजून 14
चंद्रास्त का समय : 05:31 पी एम

नक्षत्र :
कृत्तिका – 01:16 ए एमजून 14 तक

आज का करण :
गर – 05:55 ए एम तक
वणिज – 04:07 पी एम तक

आज का योग
सुकर्मा – 05:28 पी एम तक

आज का पक्ष : कृष्ण पक्ष

आज का वार: शनिवार

हिन्दू लूनर दिनांक

शक सम्वत:
1948 विश्वावसु

विक्रम सम्वत:
2083 कालयुक्त

गुजराती सम्वत:
2082 पिङ्गल

चन्द्रमास:
ज्येष्ठ (अधिक) – पूर्णिमान्त
ज्येष्ठ (अधिक) – अमान्त

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आज का शुभ मुहूर्त (Aaj Ka Shubh Muhurat)

आज अभिजित मुहूर्त 11:53 ए एम से 12:49 पी एम तक रहेगा. विजय मुहूर्त 02:41 पी एम से 03:37 पी एम तक रहेगा. ब्रह्म मुहूर्त 04:02 ए एम से 04:43 ए एम तक रहेगा. आज निशिता मुहूर्त 12:01 ए एमजून 14 से 12:41 ए एम, जून 14 तक रहेगा. गोधूलि मुहूर्त 07:18 पी एम से 07:39 पी एम तक रहेगा. अमृत काल 11:09 पी एम से 12:34 ए एम, जून 14 तक रहेगा. सर्वार्थ सिद्धि योग 01:16 ए एम, जून 14 से 05:23 ए एम, जून 14 तक रहेगा. अमृत सिद्धि योग 01:16 ए एम, जून 14 से 05:23 ए एम, जून 14 तक रहेगा.

आज का अशुभ मुहूर्त (Aaj Ka Ashubh Muhurat)

दुर्मुहूर्त 05:23 ए एम से 06:19 ए एम, 06:19 ए एम से 07:14 ए एम तक रहेगा. राहुकाल 08:52 ए एम से 10:37 ए एम तक रहेगा. यमगण्ड 02:06 पी एम से 03:50 पी एम तक रहेगा. गुलिक काल 05:23 ए एम से 07:07 ए एम तक रहेगा.  भद्रा 04:07 पी एम से 02:15 ए एम, जून 14 तक रहेगा.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्था पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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Renu Yadav

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रेनू यादव, India.Com हिंदी में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद कार्यरत हैं. हिंदी पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों के अनुभव के दौरान उन्हें टेक्नोलॉजी, धर्म, लाइफस्टाइल, हेल्थ व अन्य विषयों ... और पढ़ें

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