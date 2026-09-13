Aaj ka Panchang 13 September 2026: आज बन रहा है सर्वार्थ सिद्धि योग, नोट करें राहुकाल का समय, यहां पढ़ें पूरा पंचांग

Aaj Ka Panchang 13 September 2026: दैनिक पंचांग के अनुसार आज 13 सितंबर 2026, रविवार का दिन है. आज भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है. आज वराह जयंती मनाई जा रही है. पंचांग के अनुसार आज सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ अमृत सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है. आइए जानते हैं, कैसी रहेगी राहुकाल की स्थिति और दिनभर के शुभ व अशुभ मुहूर्त के बारे में. यहां पढ़ें पूरा पंचांग.
तिथि
द्वितीया – 07:08 ए एम तक
आज सूर्योदय-सूर्यास्त और चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय
सूर्योदय का समय : 06: 05 ए एम
सूर्यास्त का समय : 06: 29 पी एम
चंद्रोदय का समय: 08:06 ए एम
चंद्रास्त का समय : 07:00 पी एम
नक्षत्र:
हस्त – 01:07 पी एम तक
आज का करण :
कौलव – 07:08 ए एम तक
तैतिल – 07:02 पी एम तक
आज का योग
शुक्ल – 01:43 पी एम तक
आज का पक्ष : शुक्ल पक्ष
हिन्दू लूनर दिनांक
शक सम्वत:
1948 विश्वावसु
विक्रम सम्वत:
2083 कालयुक्त
गुजराती सम्वत:
2082 पिङ्गल
चन्द्रमास:
भाद्रपद – पूर्णिमान्त
भाद्रपद – अमान्त
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आज अभिजित मुहूर्त 11:52 ए एम से 12:42 पी एम तक रहेगा. विजय मुहूर्त 02:21 पी एम से 03:10 पी एम तक रहेगा. ब्रह्म मुहूर्त 04:32 ए एम से 05:19 ए एम तक रहेगा. आज निशिता मुहूर्त 11:54 पी एम से 12:40 ए एम, सितम्बर 14 तक रहेगा. गोधूलि मुहूर्त 06:29 पी एम से 06:52 पी एम तक रहेगा. अत्रिपुष्कर योग 07:46 ए एम से 12:55 पी एम तक रहेगा. सर्वार्थ सिद्धि योग 06:05 ए एम से 01:07 पी एम तक रहेगा. अमृत सिद्धि योग 06:05 ए एम से 01:07 पी एम तक रहेगा. रवि योग 01:07 पी एम से 09:53 पी एम तक रहेगा.
दुर्मुहूर्त 04:50 पी एम से 05:39 पी एम तक रहेगा. राहुकाल 04:56 पी एम से 06:29 पी एम तक रहेगा. यमगण्ड 12:17 पी एम से 01:50 पी एम तक रहेगा. गुलिक काल 03:23 पी एम से 04:56 पी एम तक रहेगा.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां वैदिक पंचांग पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
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