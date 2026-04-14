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आज का पंचांग 14 April 2026: मेष संक्रांति आज, नोट करें दिन के शुभ-अशुभ मुहूर्त, जानें राहुकाल का समय

आज का पंचांग 14 April 2026: दैनिक पंचांग के इस भाग में हम जानेंगे 14 अप्रैल 2026, मंगलवार दिन के विषय में. आज वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है.

Published date india.com Published: April 14, 2026 7:18 AM IST
email india.com By Renu Yadav email india.com twitter india.com
आज का पंचांग 14 April 2026: मेष संक्रांति आज, नोट करें दिन के शुभ-अशुभ मुहूर्त, जानें राहुकाल का समय
Aaj Ka Panchang

Aaj Ka Panchang 14 April 2026: दैनिक पंचांग के अनुसार आज 14 अप्रैल 2026, मंगलवार का दिन है. आज वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है और आज मेष संक्रांति भी है. इसके अलावा आज वरूथिनी एकादशी व्रत का पारण भी किया जाएगा. आज त्रिपुष्कर योग बन रहा है. आइए जानते हैं, कैसी रहेगी राहुकाल की स्थिति और दिनभर के शुभ व अशुभ मुहूर्त के बारे में. यहां पढ़ें पूरा पंचांग.

आज का पंचांग- 14 April 2026 (Aaj Ka Panchang)

तिथि

द्वादशी – 12:12 ए एमअप्रैल 15 तक

आज सूर्योदय-सूर्यास्त और चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय

सूर्योदय का समय : 05: 57 ए एम
सूर्यास्त का समय : 06: 46 पी एम
चंद्रोदय का समय: 04:24 ए एमअप्रैल 15
चंद्रास्त का समय : 03:33 पी एम

नक्षत्र :
शतभिषा – 04:06 पी एम तक

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आज का करण :
कौलव – 12:46 पी एम तक
तैतिल – 12:12 ए एमअप्रैल 15 तक

आज का योग
शुक्ल – 03:40 पी एम तक

आज का पक्ष : कृष्ण पक्ष

आज का वार: मंगलवार

हिन्दू लूनर दिनांक

शक सम्वत:
1947 विश्वावसु

विक्रम सम्वत:
2083 कालयुक्त

गुजराती सम्वत:
2082 पिङ्गल

चन्द्रमास:
वैशाख – पूर्णिमान्त
चैत्र – अमान्त

आज का शुभ मुहूर्त (Aaj Ka Shubh Muhurat)

आज अभिजित मुहूर्त 11:56 ए एम से 12:47 पी एम तक रहेगा. विजय मुहूर्त 02:30 पी एम से 03:21 पी एम तक रहेगा. ब्रह्म मुहूर्त 04:27 ए एम से 05:12 ए एम तक रहेगा. आज निशिता मुहूर्त 11:59 पी एम से 12:43 ए एम, अप्रैल 15 तक रहेगा. गोधूलि मुहूर्त 06:45 पी एम से 07:07 पी एम तक रहेगा. 

दुर्मुहूर्त 08:31 ए एम से 09:22 ए एम, 11:14 पी एम से 11:59 पी एम तक रहेगा. राहुकाल 03:34 पी एम से 05:10 पी एम तक रहेगा. यमगण्ड 09:09 ए एम से 10:45 ए एम तक रहेगा. गुलिक काल 12:22 पी एम से 01:58 पी एम तक रहेगा. पञ्चक पूरे दिन रहेगा. 

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्था पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

About the Author

Renu Yadav

Renu Yadav

रेनू यादव, India.Com हिंदी में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद कार्यरत हैं. हिंदी पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों के अनुभव के दौरान उन्हें टेक्नोलॉजी, धर्म, लाइफस्टाइल, हेल्थ व अन्य विषयों ... और पढ़ें

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