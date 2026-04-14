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Aaj Ka Panchang 14 April 2026 Tuesday Panchang Note The Auspicious And Inauspicious Times Of The Day Know The Time Of Rahukaal

आज का पंचांग 14 April 2026: मेष संक्रांति आज, नोट करें दिन के शुभ-अशुभ मुहूर्त, जानें राहुकाल का समय

आज का पंचांग 14 April 2026: दैनिक पंचांग के इस भाग में हम जानेंगे 14 अप्रैल 2026, मंगलवार दिन के विषय में. आज वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है.

Aaj Ka Panchang

Aaj Ka Panchang 14 April 2026: दैनिक पंचांग के अनुसार आज 14 अप्रैल 2026, मंगलवार का दिन है. आज वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है और आज मेष संक्रांति भी है. इसके अलावा आज वरूथिनी एकादशी व्रत का पारण भी किया जाएगा. आज त्रिपुष्कर योग बन रहा है. आइए जानते हैं, कैसी रहेगी राहुकाल की स्थिति और दिनभर के शुभ व अशुभ मुहूर्त के बारे में. यहां पढ़ें पूरा पंचांग.

आज का पंचांग- 14 April 2026 (Aaj Ka Panchang)

तिथि

द्वादशी – 12:12 , अप्रैल 15 तक

आज सूर्योदय-सूर्यास्त और चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय

सूर्योदय का समय : 05: 57 ए एम

सूर्यास्त का समय : 06: 46 पी एम

चंद्रोदय का समय: 04:24 , अप्रैल 15

चंद्रास्त का समय : 03:33

नक्षत्र :

शतभिषा – 04:06 तक

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आज का करण :

कौलव – 12:46 तक

तैतिल – 12:12 , अप्रैल 15 तक

आज का योग

शुक्ल – 03:40 तक

आज का पक्ष : कृष्ण पक्ष

आज का वार: मंगलवार

हिन्दू लूनर दिनांक

शक सम्वत:

1947 विश्वावसु

विक्रम सम्वत:

2083 कालयुक्त

गुजराती सम्वत:

2082 पिङ्गल

चन्द्रमास:

वैशाख – पूर्णिमान्त

चैत्र – अमान्त

आज का शुभ मुहूर्त (Aaj Ka Shubh Muhurat)

आज अभिजित मुहूर्त 11:56 से 12:47 . विजय मुहूर्त 02:30 से 03:21 तक रहेगा. ब्रह्म मुहूर्त 04:27 से 05:12 तक रहेगा. आज निशिता मुहूर्त 11:59 से 12:43 , अप्रैल 15 तक रहेगा. गोधूलि मुहूर्त 06:45 से 07:07

दुर्मुहूर्त 08:31 से 09:22 तक रहेगा. राहुकाल 03:34 से 05:10 तक रहेगा. यमगण्ड 09:09 से 10:45 तक रहेगा. गुलिक काल 12:22 से 01:58 पञ्चक पूरे दिन

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्था पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.