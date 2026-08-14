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Aaj ka Panchang 14 August 2026: सावन शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि पर बन रहा है रवि योग, नोट करें राहुकाल का समय, यहां पढ़ें पूरा पंचांग

Aaj Ka Panchang 15 August 2026: दैनिक पंचांग के इस भाग में हम जानेंगे 15 अगस्त 2026, शुक्रवार दिन के विषय में. आज सावन माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है.

Written by: Renu Yadav
Published: August 14, 2026, 7:05 AM IST
Aaj ka Panchang 14 August 2026: सावन शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि पर बन रहा है रवि योग, नोट करें राहुकाल का समय, यहां पढ़ें पूरा पंचांग
Aaj Ka Panchang

Aaj Ka Panchang 14 August 2026: दैनिक पंचांग के अनुसार आज 14 अगस्त 2026, शुक्रवार का दिन है. आज सावन माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है और रवि योग बन रहा है जिसे बेहद ही शुभ माना जाता है. वैसे तो हरियाली तीज का पर्व कल यानी 15 अगस्त को मनाया जाएगा लेकिन तीज की तिथि आज से ही आरंभ हो गई है. आज शाम 6 बजकर 46 मिनट के बाद सावन शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि शुरू होगी और तभी से हरियाली तीज भी शुरू हो जाएगी. आइए जानते हैं, कैसी रहेगी राहुकाल की स्थिति और दिनभर के शुभ व अशुभ मुहूर्त के बारे में. यहां पढ़ें पूरा पंचांग.

आज का पंचांग- 14 August 2026 (Aaj Ka Panchang)

तिथि

और पढ़ें: Aaj ka Panchang 13 August 2026: सावन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा पर गुरुवार का संयोग, नोट करें राहुकाल का समय, यहां पढ़ें पूरा पंचांग

द्वितीया – 06:46 पी एम तक

आज सूर्योदय-सूर्यास्त और चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय

सूर्योदय का समय : 05: 50 ए एम
सूर्यास्त का समय : 07: 02 पी एम
चंद्रोदय का समय: 07:21 ए एम
चंद्रास्त का समय : 08:01 पी एम

नक्षत्र:
पूर्वाफाल्गुनी – 03:42 ए एमअगस्त 15 तक

आज का करण :
बालव – 07:39 ए एम तक
कौलव – 06:46 पी एम तक

आज का योग
परिघ – 09:28 ए एम तक

आज का पक्ष : शुक्ल पक्ष

आज का वार: शुक्रवार

हिन्दू लूनर दिनांक

शक सम्वत:
1948 विश्वावसु

विक्रम सम्वत:
2083 कालयुक्त

गुजराती सम्वत:
2082 पिङ्गल

चन्द्रमास:
श्रावण – पूर्णिमान्त
श्रावण – अमान्त

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आज का शुभ मुहूर्त (Aaj Ka Shubh Muhurat)

आज अभिजित मुहूर्त 11:59 ए एम से 12:52 पी एम तक रहेगा. विजय मुहूर्त 02:38 पी एम से 03:30 पी एम तक रहेगा. ब्रह्म मुहूर्त 04:23 ए एम से 05:06 ए एम तक रहेगा. आज निशिता मुहूर्त 12:04 ए एमअगस्त 15 से 12:47 ए एम, अगस्त 15 तक रहेगा. गोधूलि मुहूर्त 07:02 पी एम से 07:23 पी एम तक रहेगा. अमृत काल 09:33 पी एम से 11:05 पी एम तक रहेगा. रवि योग 03:42 ए एम, अगस्त 15 से 05:50 ए एम, अगस्त 15 तक रहेगा.

आज का अशुभ मुहूर्त (Aaj Ka Ashubh Muhurat)

दुर्मुहूर्त 08:28 ए एम से 09:21 ए एम, 12:52 पी एम से 01:45 पी एम तक रहेगा. राहुकाल 10:47 ए एम से 12:26 पी एम तक रहेगा. यमगण्ड 03:44 पी एम से 05:23 पी एम तक रहेगा. गुलिक काल 07:29 ए एम से 09:08 ए एम तक रहेगा. 

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां वैदिक पंचांग पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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Renu Yadav

Renu Yadav

रेनू यादव, India.Com हिंदी में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद कार्यरत हैं. हिंदी पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों के अनुभव के दौरान उन्हें टेक्नोलॉजी, धर्म, लाइफस्टाइल, हेल्थ व अन्य विषयों ... और पढ़ें

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