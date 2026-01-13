By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Aaj ka Panchang 14 January 2026: मकर संक्रांति और षटतिला एकादशी आज, नोट करें दिन के शुभ-अशुभ मुहूर्त, जानें राहुकाल का समय
Aaj Ka Panchang 14 January 2026: दैनिक पंचांग के इस भाग में हम जानेंगे 14 जनवरी 2026, बुधवार दिन के विषय में. आज माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है.
Aaj Ka Panchang 14 January 2026: दैनिक पंचांग के अनुसार आज 14 जनवरी, बुधवार का दिन है. आज माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है. जिसे षटतिला एकादशी कहा जाता है और सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं. इसलिए इस दिन मकर संक्रांति का पर्व भी मनाया जा रहा है. मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव की उपासना की जाती है और खिचड़ी, तिल, व कंबल दान करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है. वहीं षटतिला एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है और दान करना भी शुभ माना गया है. आज सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है. आइए जानते हैं, कैसी रहेगी राहुकाल की स्थिति और दिनभर के शुभ व अशुभ मुहूर्त के बारे में. यहां पढ़ें पूरा पंचांग.
आज का पंचांग- 14 January 2026 (Aaj Ka Panchang)
तिथि
एकादशी – 05:52 पी एम तक
आज सूर्योदय-सूर्यास्त और चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय
सूर्योदय का समय : 07: 15 ए एम
सूर्यास्त का समय : 05: 45 पी एम
चंद्रोदय का समय: 04:26 ए एम, जनवरी 15
चंद्रास्त का समय : 01:49 पी एम
नक्षत्र :
अनुराधा – 03:03 ए एम, जनवरी 15 तक
आज का करण :
बालव – 05:52 पी एम तक
कौलव – 07:06 ए एम, जनवरी 15 तक
आज का योग
गण्ड – 07:56 पी एम तक
आज का पक्ष : कृष्ण पक्ष
हिन्दू लूनर दिनांक
शक सम्वत:
1947 विश्वावसु
विक्रम सम्वत:
2082 कालयुक्त
गुजराती सम्वत:
2082 पिङ्गल
चन्द्रमास:
माघ – पूर्णिमान्त
पौष – अमान्त
आज का शुभ मुहूर्त (Aaj Ka Shubh Muhurat)
आज अभिजित मुहूर्त कोई नहीं. विजय मुहूर्त 02:15 पी एम से 02:57 पी एम तक रहेगा. ब्रह्म मुहूर्त 05:27 ए एम से 06:21 ए एम तक रहेगा. आज निशिता मुहूर्त 12:03 ए एम, जनवरी 15 से 12:57 ए एम, जनवरी 15 तक रहेगा. गोधूलि मुहूर्त 05:43 पी एम से 06:10 पी एम तक रहेगा. सर्वार्थ सिद्धि योग 07:15 ए एम से 03:03 ए एम, जनवरी 15 तक रहेगा.
आज का अशुभ मुहूर्त (Aaj Ka Ashubh Muhurat)
दुर्मुहूर्त 12:09 पी एम से 12:51 पी एम तक रहेगा. राहुकाल 12:30 पी एम से 01:49 पी एम तक रहेगा. यमगण्ड 08:34 ए एम से 09:53 ए एम तक रहेगा. गुलिक काल 11:11 ए एम से 12:30 पी एम तक रहेगा.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्था पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
