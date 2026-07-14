Aaj Ka Panchang 14 July 2026: भौमवती अमावस्या आज, नोट करें दिन के शुभ-अशुभ मुहूर्त, जानें राहुकाल का समय

Aaj Ka Panchang 14 July 2026: दैनिक पंचांग के इस भाग में हम जानेंगे 14 जुलाई 2026, मंगलवार दिन के विषय में. आज आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है.

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Aaj Ka Panchang

Aaj Ka Panchang 14 July 2026: दैनिक पंचांग के अनुसार आज 14 जुलाई 2026, मंगलवार का दिन है. आज आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है जिसे आषाढ़ अमावस्या कहते हैं. मंगलवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या को भौमवती अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है. इस दिन पितरों का तर्पण करना बेहद ही शुभ माना जाता है, इस दिन किया गया श्राद्ध कर्म पितरों की आत्मा को शांति दिलाता है और परिवार में सुख-समृद्धि आती है. आइए जानते हैं, कैसी रहेगी राहुकाल की स्थिति और दिनभर के शुभ व अशुभ मुहूर्त के बारे में. यहां पढ़ें पूरा पंचांग.

आज का पंचांग- 14 July 2026 (Aaj Ka Panchang)

तिथि

अमावस्या – 03:12 तक

आज सूर्योदय-सूर्यास्त और चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय

सूर्योदय का समय : 05: 33 ए एम

सूर्यास्त का समय : 07: 21 पी एम

चंद्रोदय का समय: चन्द्रोदय नहीं

चंद्रास्त का समय : 07:32

नक्षत्र:

पुनर्वसु – 12:09 , जुलाई 15 तक

आज का करण :

नाग – 03:12 तक

किंस्तुघ्न – 01:29 , जुलाई 15 तक

आज का योग

व्याघात – 11:57 तक

आज का पक्ष : कृष्ण पक्ष

आज का वार: मंगलवार

हिन्दू लूनर दिनांक

शक सम्वत:

1948 विश्वावसु

विक्रम सम्वत:

2083 कालयुक्त

गुजराती सम्वत:

2082 पिङ्गल

चन्द्रमास:

आषाढ़ – पूर्णिमान्त

ज्येष्ठ – अमान्त

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आज का शुभ मुहूर्त (Aaj Ka Shubh Muhurat)

आज अभिजित मुहूर्त 11:59 से 12:55 . विजय मुहूर्त 02:45 से 03:40 तक रहेगा. ब्रह्म मुहूर्त 04:11 से 04:52 तक रहेगा. आज निशिता मुहूर्त 112:07 , जुलाई 15 से 12:48 , जुलाई 15 तक रहेगा. गोधूलि मुहूर्त 07:20 से 07:40

आज का अशुभ मुहूर्त (Aaj Ka Ashubh Muhurat)

दुर्मुहूर्त 08:18 से 09:14 तक रहेगा. राहुकाल 03:54 से 05:38 तक रहेगा. यमगण्ड 09:00 से 10:43 तक रहेगा. गुलिक काल 12:27 से 02:10

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां वैदिक पंचांग पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.