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Aaj Ka Panchang 14 May 2026: गुरु प्रदोष व्रत आज, यहां देखें दिन के शुभ-अशुभ मुहूर्त, पढ़ें पूरा पंचांग
Aaj Ka Panchang 14 May 2026: दैनिक पंचांग के इस भाग में हम जानेंगे 14 मई 2026, गुरुवार दिन के विषय में. आज ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है.
Aaj Ka Panchang 14 May 2026: दैनिक पंचांग के अनुसार आज 14 मई 2026, गुरुवार का दिन है. आज ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है और आज अपरा एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा. इसके अलावा आज गुरु प्रदोष व्रत भी रखा जाएगा जो कि भगवान शिव को समर्पित है. पंचांग के अनुसार आज सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है और पंचक का भी साया रहेगा. आइए जानते हैं, कैसी रहेगी राहुकाल की स्थिति और दिनभर के शुभ व अशुभ मुहूर्त के बारे में. यहां पढ़ें पूरा पंचांग.
आज का पंचांग- 14 May 2026 (Aaj Ka Panchang)
तिथि
द्वादशी – 11:20 ए एम तक
आज सूर्योदय-सूर्यास्त और चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय
सूर्योदय का समय : 05: 31 ए एम
सूर्यास्त का समय : 07: 04 पी एम
चंद्रोदय का समय: 04:00 ए एम, मई 15
चंद्रास्त का समय : 04:23 पी एम
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नक्षत्र :
रेवती – 10:34 पी एम तक
आज का करण :
तैतिल – 11:20 ए एम तक
गर – 10:00 पी एम तक
आज का योग
प्रीति – 05:53 पी एम तक
आज का पक्ष : कृष्ण पक्ष
हिन्दू लूनर दिनांक
शक सम्वत:
1948 विश्वावसु
विक्रम सम्वत:
2083 कालयुक्त
गुजराती सम्वत:
2082 पिङ्गल
चन्द्रमास:
ज्येष्ठ – पूर्णिमान्त
वैशाख – अमान्त
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आज का शुभ मुहूर्त (Aaj Ka Shubh Muhurat)
आज अभिजित मुहूर्त 11:51 ए एम से 12:45 पी एम तक रहेगा. विजय मुहूर्त 02:33 पी एम से 03:27 पी एम तक रहेगा. ब्रह्म मुहूर्त 04:07 ए एम से 04:49 ए एम तक रहेगा. आज निशिता मुहूर्त 11:56 पी एम से 12:38 ए एम, मई 15 तक रहेगा. गोधूलि मुहूर्त 07:03 पी एम से 07:24 पी एम तक रहेगा. अमृत काल 08:20 पी एम से 09:49 पी एम तक रहेगा. सर्वार्थ सिद्धि योग पूरे दिन तक रहेगा.
दुर्मुहूर्त 10:02 ए एम से 10:56 ए एम, 03:27 पी एम से 04:22 पी एम तक रहेगा. राहुकाल 01:59 पी एम से 03:41 पी एम तक रहेगा. यमगण्ड 05:31 ए एम से 07:13 ए एम तक रहेगा. गुलिक काल 08:54 ए एम से 10:36 ए एम तक रहेगा. पञ्चक 05:31 ए एम से 10:34 पी एम तक रहेगा.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्था पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
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