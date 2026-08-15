Aaj ka Panchang 15 August 2026: आज हरियाली तीज पर बन रहा है रवि योग, रहेगा भद्रा का भी साया, नोट करें राहुकाल का समय, यहां पढ़ें पूरा पंचांग

Aaj Ka Panchang 15 August 2026: दैनिक पंचांग के अनुसार आज 15 अगस्त 2026, शनिवार का दिन है. आज सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है और इस दिन हरियाली तीज का त्योहार मनाया जाता है. आज हरियाली तीज के दिन रवि योग बन रहा है जिसे बेहद ही शुभ माना जाता है. लेकिन इसके साथ ही भद्रा का भी साया रहेगा. आइए जानते हैं, कैसी रहेगी राहुकाल की स्थिति और दिनभर के शुभ व अशुभ मुहूर्त के बारे में. यहां पढ़ें पूरा पंचांग.
तिथि
तृतीया – 05:28 पी एम तक
आज सूर्योदय-सूर्यास्त और चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय
सूर्योदय का समय : 05: 50 ए एम
सूर्यास्त का समय : 07: 01 पी एम
चंद्रोदय का समय: 08:23 ए एम
चंद्रास्त का समय : 08:32 पी एम
नक्षत्र:
उत्तराफाल्गुनी – 03:25 ए एम, अगस्त 16
आज का करण :
तैतिल – 06:02 ए एम तक
गर – 05:28 पी एम तक
वणिज – 05:05 ए एम, अगस्त 16 तक
आज का योग
शिव – 07:09 ए एम तक
आज का पक्ष : शुक्ल पक्ष
हिन्दू लूनर दिनांक
शक सम्वत:
1948 विश्वावसु
विक्रम सम्वत:
2083 कालयुक्त
गुजराती सम्वत:
2082 पिङ्गल
चन्द्रमास:
श्रावण – पूर्णिमान्त
श्रावण – अमान्त
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आज अभिजित मुहूर्त 11:59 ए एम से 12:52 पी एम तक रहेगा. विजय मुहूर्त 02:37 पी एम से 03:30 पी एम तक रहेगा. ब्रह्म मुहूर्त 04:24 ए एम से 05:07 ए एम तक रहेगा. आज निशिता मुहूर्त 12:04 ए एम, अगस्त 16 से 12:47 ए एम, अगस्त 16 तक रहेगा. गोधूलि मुहूर्त 07:01 पी एम से 07:22 पी एम तक रहेगा. अमृत काल 08:18 पी एम से 09:53 पी एम तक रहेगा. रवि योग 05:50 ए एम से 03:25 ए एम, अगस्त 16 तक रहेगा.
दुर्मुहूर्त 05:50 ए एम से 06:43 ए एम, 06:43 ए एम से 07:36 ए एम तक रहेगा. राहुकाल 09:08 ए एम से 10:47 ए एम तक रहेगा. यमगण्ड 02:04 पी एम से 03:43 पी एम तक रहेगा. गुलिक काल 05:50 ए एम से 07:29 ए एम तक रहेगा.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां वैदिक पंचांग पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
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