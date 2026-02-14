Hindi Faith Hindi

Aaj Ka Panchang 15 February 2026 Mahashivratri Vrat Today Note Down The Auspicious And Inauspicious Times Of The Day Know The Time Of Rahukaal

Aaj ka Panchang 15 February 2026: महाशिवरात्रि व्रत आज, नोट करें दिन के शुभ-अशुभ मुहूर्त, जानें राहुकाल का समय

Aaj Ka Panchang 15 February 2026: दैनिक पंचांग के इस भाग में हम जानेंगे 15 फरवरी 2026, रविवार दिन के विषय में. आज फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है.

Aaj Ka Panchang

Aaj Ka Panchang 15 February 2026: दैनिक पंचांग के अनुसार आज 15 फरवरी 2026, रविवार है. आज फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है और इस महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है. महाशिवरात्रि के दिन भक्त भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए उपवास रखते हैं और विधि-विधान से शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं. इस दिन रुद्राभिषेक करना भी बहुत ही शुभ व फलदायी माना गया है. यदि भोलेनाथ का पूजन शुभ मुहूर्त में किया जाए तो अधिक पुण्य मिलता है. आइए जानते हैं, कैसी रहेगी राहुकाल की स्थिति और दिनभर के शुभ व अशुभ मुहूर्त के बारे में. यहां पढ़ें पूरा पंचांग.

आज का पंचांग- 15 February 2026 (Aaj Ka Panchang)

तिथि

त्रयोदशी – 05:04 तक

आज सूर्योदय-सूर्यास्त और चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय

सूर्योदय का समय : 07: 00 ए एम

सूर्यास्त का समय : 06: 12 पी एम

चंद्रोदय का समय: 06:16 , फरवरी 16

चंद्रास्त का समय : 04:09

नक्षत्र :

उत्तराषाढा – 07:48 तक

आज का करण :

वणिज – 05:04 तक

विष्टि – 05:23 , फरवरी 16 तक

आज का योग

व्यतीपात – 02:47 , फरवरी 16 तक

आज का पक्ष : कृष्ण पक्ष

आज का वार: रविवार

हिन्दू लूनर दिनांक

शक सम्वत:

1947 विश्वावसु

विक्रम सम्वत:

2082 कालयुक्त

गुजराती सम्वत:

2082 पिङ्गल

चन्द्रमास:

फाल्गुन – पूर्णिमान्त

माघ – अमान्त

आज का शुभ मुहूर्त (Aaj Ka Shubh Muhurat)

आज अभिजित मुहूर्त 12:14 से 12:59 . विजय मुहूर्त 02:28 से 03:13 तक रहेगा. ब्रह्म मुहूर्त 05:18 से 06:09 तक रहेगा. आज निशिता मुहूर्त 12:10 , फरवरी 16 से 01:01 , फरवरी 16 तक रहेगा. गोधूलि मुहूर्त 06:10 से 06:35

आज का अशुभ मुहूर्त (Aaj Ka Ashubh Muhurat)

दुर्मुहूर्त 04:43 से 05:27 तक रहेगा. राहुकाल 04:48 से 06:12 तक रहेगा. यमगण्ड 12:36 से 02:00 तक रहेगा. गुलिक काल 03:24 से 04:48

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्था पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.