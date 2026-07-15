Aaj Ka Panchang 15 July 2026: आज से शुरू हो रहे हैं आषाढ़ गुप्त नवरात्र, नोट करें दिन के शुभ-अशुभ मुहूर्त, जानें राहुकाल का समय

Aaj Ka Panchang 14 July 2026: आज से शुरू हो रहे हैं आषाढ़ गुप्त नवरात्र, नोट करें दिन के शुभ-अशुभ मुहूर्त, जानें राहुकाल का समय

Aaj Ka Panchang 15 July 2026: दैनिक पंचांग के इस भाग में हम जानेंगे 15 जुलाई 2026, बुधवार दिन के विषय में. आज आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है.

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Aaj Ka Panchang

Aaj Ka Panchang 15 July 2026: दैनिक पंचांग के अनुसार आज 15 जुलाई 2026, बुधवार का दिन है. आज आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है और आज से गुप्त नवरात्र शुरू हो रहे हैं, जिसे आषाढ़ गुप्त नवरात्र कहा जाता है. इस दौरान 9 दिनों तक 10 महाविद्याओं का पूजन किया जाता है और मान्यता है कि यह नवरात्र में जीवन में शत्रुओं और नकारात्मकता का नाश करते हैं. आइए जानते हैं, कैसी रहेगी राहुकाल की स्थिति और दिनभर के शुभ व अशुभ मुहूर्त के बारे में. यहां पढ़ें पूरा पंचांग.

आज का पंचांग- 15 July 2026 (Aaj Ka Panchang)

तिथि

प्रतिपदा – 11:50 तक

आज सूर्योदय-सूर्यास्त और चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय

सूर्योदय का समय : 05: 33 ए एम

सूर्यास्त का समय : 07: 21 पी एम

चंद्रोदय का समय: 06:20

चंद्रास्त का समय : 08:19

नक्षत्र:

पुष्य – 09:46 तक

आज का करण :

बव – 11:50 तक

बालव – 10:18 तक

आज का योग

पुष्य – 09:46 तक

आज का पक्ष : शुक्ल पक्ष

आज का वार: बुधवार

हिन्दू लूनर दिनांक

शक सम्वत:

1948 विश्वावसु

विक्रम सम्वत:

2083 कालयुक्त

गुजराती सम्वत:

2082 पिङ्गल

चन्द्रमास:

आषाढ़ – पूर्णिमान्त

आषाढ़ – अमान्त

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आज का शुभ मुहूर्त (Aaj Ka Shubh Muhurat)

आज अभिजित मुहूर्त कोई नहीं. विजय मुहूर्त 02:45 से 03:40 तक रहेगा. ब्रह्म मुहूर्त 04:12 से 04:52 तक रहेगा. आज निशिता मुहूर्त 12:07 , जुलाई 16 से 12:48 , जुलाई 16 तक रहेगा. गोधूलि मुहूर्त 07:20 से 07:40

आज का अशुभ मुहूर्त (Aaj Ka Ashubh Muhurat)

दुर्मुहूर्त 11:59 से 12:55 तक रहेगा. राहुकाल 12:27 से 02:10 तक रहेगा. यमगण्ड 07:17 से 09:00 तक रहेगा. गुलिक काल 10:44 से 12:27

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां वैदिक पंचांग पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.