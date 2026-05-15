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Aaj Ka Panchang 15 May 2026 Today Panchang In Hindi The Auspicious And Inauspicious Times Of The Day Note The Time Of Rahukaal Read The Panchang

Aaj Ka Panchang 15 May 2026: मासिक शिवरात्रि आज, यहां देखें दिन के शुभ-अशुभ मुहूर्त, नोट करें राहुकाल का समय, पढ़ें पूरा पंचांग

Aaj Ka Panchang 15 May 2026: दैनिक पंचांग के इस भाग में हम जानेंगे 15 मई 2026, शुक्रवार दिन के विषय में. आज ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है.

Aaj Ka Panchang

Aaj Ka Panchang 15 May 2026: दैनिक पंचांग के अनुसार आज 15 मई 2026, शुक्रवार का दिन है. आज ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है और आज मासिक शिवरात्रि का व्रत रखा जाएगा. इसके अलावा आज वृषभ संक्रांति भी है और सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है. सुबह से लेकर शाम तक भद्रा का साया रहेगा. ऐसे में पूजा-पाठ या कोई शुभ काम करने से पहले शुभ मुहूर्त जरूर देखें. आइए जानते हैं, कैसी रहेगी राहुकाल की स्थिति और दिनभर के शुभ व अशुभ मुहूर्त के बारे में. यहां पढ़ें पूरा पंचांग.

आज का पंचांग- 15 May 2026 (Aaj Ka Panchang)

तिथि

त्रयोदशी – 08:31 तक

आज सूर्योदय-सूर्यास्त और चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय

सूर्योदय का समय : 05: 30 ए एम

सूर्यास्त का समय : 07: 05 पी एम

चंद्रोदय का समय: 04:41 , मई 16

चंद्रास्त का समय : 05:31

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नक्षत्र :

अश्विनी – 08:14 तक

आज का करण :

वणिज – 08:31 तक

विष्टि – 06:54 तक

आज का योग

प्रीति – 05:53 तक

आज का पक्ष : कृष्ण पक्ष

आज का वार: शुक्रवार

हिन्दू लूनर दिनांक

शक सम्वत:

1948 विश्वावसु

विक्रम सम्वत:

2083 कालयुक्त

गुजराती सम्वत:

2082 पिङ्गल

चन्द्रमास:

ज्येष्ठ – पूर्णिमान्त

वैशाख – अमान्त

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आज का शुभ मुहूर्त (Aaj Ka Shubh Muhurat)

आज अभिजित मुहूर्त 11:50 से 12:45 . विजय मुहूर्त 02:33 से 03:28 तक रहेगा. ब्रह्म मुहूर्त 04:07 से 04:49 तक रहेगा. आज निशिता मुहूर्त 11:57 से 12:38 , मई 16 तक रहेगा. गोधूलि मुहूर्त 07:03 से 07:24

दुर्मुहूर्त 08:13 से 09:08 तक रहेगा. राहुकाल 10:36 से 12:18 तक रहेगा. यमगण्ड 03:41 से 05:23 तक रहेगा. गुलिक काल 07:12 से 08:54 भद्रा 08:31 से 06:54

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्था पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.