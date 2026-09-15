Aaj ka Panchang 15 September 2026: आज ऋषि पंचमी पर बन रहा है रवि योग, नोट करें राहुकाल का समय, यहां पढ़ें पूरा पंचांग

Aaj Ka Panchang 15 September 2026: दैनिक पंचांग के इस भाग में हम जानेंगे 15 सितंबर 2026, मंगलवार दिन के विषय में. आज से भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है.

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Aaj Ka Panchang

Aaj Ka Panchang 15 September 2026: दैनिक पंचांग के अनुसार आज 15 सितंबर 2026, मंगलवार का दिन है. आज भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है जो कि सुबह 7 बजकर 44 मिनट पर समाप्त होगी. इसके बाद पंचमी तिथि आरंभ होगी और इसलिए आज ऋषि पंचमी का व्रत रखा जाएगा. इस दिन सप्त ऋषियों का पूजन किया जाता है. आज रवि योग भी बन रहा है और भद्रा का भी साया रहेगा. आइए जानते हैं, कैसी रहेगी राहुकाल की स्थिति और दिनभर के शुभ व अशुभ मुहूर्त के बारे में. यहां पढ़ें पूरा पंचांग.

आज का पंचांग- 15 September 2026 (Aaj Ka Panchang)

तिथि

चतुर्थी – 07:44 तक

आज सूर्योदय-सूर्यास्त और चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय

सूर्योदय का समय : 06: 06 ए एम

सूर्यास्त का समय : 06: 26 पी एम

चंद्रोदय का समय: 10:05

चंद्रास्त का समय : 08:39

नक्षत्र:

स्वाती – 03:21 तक

आज का करण :

विष्टि – 07:44 तक

बव – 08:17 तक



आज का योग

इन्द्र – 12:20 तक

आज का पक्ष : शुक्ल पक्ष

आज का वार: मंगलवार

हिन्दू लूनर दिनांक

शक सम्वत:

1948 विश्वावसु

विक्रम सम्वत:

2083 कालयुक्त

गुजराती सम्वत:

2082 पिङ्गल

चन्द्रमास:

भाद्रपद – पूर्णिमान्त

भाद्रपद – अमान्त

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आज का शुभ मुहूर्त (Aaj Ka Shubh Muhurat)

आज अभिजित मुहूर्त 11:51 से 12:41 . विजय मुहूर्त 02:20 से 03:09 तक रहेगा. ब्रह्म मुहूर्त 04:33 से 05:19 तक रहेगा. आज निशिता मुहूर्त 11:53 से 12:40 , सितम्बर 16 तक रहेगा. गोधूलि मुहूर्त 06:26 से 06:50

आज का अशुभ मुहूर्त (Aaj Ka Ashubh Muhurat)

दुर्मुहूर्त 08:34 से 09:23 तक रहेगा. राहुकाल 03:21 से 04:54 तक रहेगा. यमगण्ड 09:11 से 10:44 तक रहेगा. गुलिक काल 12:16 से 01:49

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां वैदिक पंचांग पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.