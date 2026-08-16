Aaj Ka Panchang 16 August 2026: दैनिक पंचांग के अनुसार आज 16 अगस्त 2026, रविवार का दिन है. आज सावन माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है और आज दूर्वा गणपति चतुर्थी व्रत रखा जाएगा. आज सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और रवि योग बन रहे हैं जिन्हें बेहद ही शुभ माना जाता है. इसके अलावा आज भद्रा का भी साया रहेगा. आइए जानते हैं, कैसी रहेगी राहुकाल की स्थिति और दिनभर के शुभ व अशुभ मुहूर्त के बारे में. यहां पढ़ें पूरा पंचांग.
तिथि
चतुर्थी – 04:52 पी एम तक
आज सूर्योदय-सूर्यास्त और चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय
सूर्योदय का समय : 05: 51 ए एम
सूर्यास्त का समय : 07: 00 पी एम
चंद्रोदय का समय: 09:23 ए एम
चंद्रास्त का समय : 09:02 पी एम
नक्षत्र:
हस्त – 03:50 ए एम, अगस्त 17 तक
आज का करण :
विष्टि – 04:52 पी एम तक
बव – 04:50 ए एम, अगस्त 17 तक
आज का योग
साध्य – 04:08 ए एम, अगस्त 17 तक
आज का पक्ष : शुक्ल पक्ष
हिन्दू लूनर दिनांक
शक सम्वत:
1948 विश्वावसु
विक्रम सम्वत:
2083 कालयुक्त
गुजराती सम्वत:
2082 पिङ्गल
चन्द्रमास:
श्रावण – पूर्णिमान्त
श्रावण – अमान्त
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आज अभिजित मुहूर्त 11:59 ए एम से 12:51 पी एम तक रहेगा. विजय मुहूर्त 02:37 पी एम से 03:29 पी एम तक रहेगा. ब्रह्म मुहूर्त 04:24 ए एम से 05:07 ए एम तक रहेगा. आज निशिता मुहूर्त 12:04 ए एम, अगस्त 17 से 12:47 ए एम, अगस्त 17 तक रहेगा. गोधूलि मुहूर्त 07:00 पी एम से 07:21 पी एम तक रहेगा. अमृत काल 09:44 पी एम से 11:22 पी एम तक रहेगा. रवि योग 03:50 ए एम, अगस्त 17 से 05:51 ए एम, अगस्त 17 तक रहेगा. सर्वार्थ सिद्धि योग 05:51 ए एम से 03:50 ए एम, अगस्त 17 अमृत सिद्धि योग 05:51 ए एम से 03:50 ए एम, अगस्त 17 तक रहेगा.
दुर्मुहूर्त 05:14 पी एम से 06:07 पी एम तक रहेगा. राहुकाल 05:21 पी एम से 07:00 पी एम तक रहेगा. यमगण्ड 12:25 पी एम से 02:04 पी एम तक रहेगा. गुलिक काल 03:42 पी एम से 05:21 पी एम तक रहेगा. भद्रा 05:51 ए एम से 04:52 पी एम तक रहेगा.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां वैदिक पंचांग पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
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