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Aaj ka Panchang 16 August 2026: आज गणपति च​तुर्थी पर बन रहे हैं 3 शुभ योग, रहेगा भद्रा का भी साया, नोट करें राहुकाल का समय, यहां पढ़ें पूरा पंचांग

Aaj Ka Panchang 16 August 2026: दैनिक पंचांग के इस भाग में हम जानेंगे 16 अगस्त 2026, रविवार दिन के विषय में. आज सावन माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है.

Written by: Renu Yadav
Published: August 16, 2026, 6:04 AM IST
Aaj ka Panchang 16 August 2026: आज गणपति च​तुर्थी पर बन रहे हैं 3 शुभ योग, रहेगा भद्रा का भी साया, नोट करें राहुकाल का समय, यहां पढ़ें पूरा पंचांग
Aaj Ka Panchang

Aaj Ka Panchang 16 August 2026: दैनिक पंचांग के अनुसार आज 16 अगस्त 2026, रविवार का दिन है. आज सावन माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है और आज दूर्वा गणपति चतुर्थी व्रत रखा जाएगा. आज सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और रवि योग बन रहे हैं जिन्हें बेहद ही शुभ माना जाता है. इसके अलावा आज भद्रा का भी साया रहेगा. आइए जानते हैं, कैसी रहेगी राहुकाल की स्थिति और दिनभर के शुभ व अशुभ मुहूर्त के बारे में. यहां पढ़ें पूरा पंचांग.

आज का पंचांग- 16 August 2026 (Aaj Ka Panchang)

तिथि

और पढ़ें: Aaj ka Panchang 15 August 2026: आज हरियाली तीज पर बन रहा है रवि योग, रहेगा भद्रा का भी साया, नोट करें राहुकाल का समय, यहां पढ़ें पूरा पंचांग

चतुर्थी – 04:52 पी एम तक

आज सूर्योदय-सूर्यास्त और चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय

सूर्योदय का समय : 05: 51 ए एम
सूर्यास्त का समय : 07: 00 पी एम
चंद्रोदय का समय: 09:23 ए एम
चंद्रास्त का समय : 09:02 पी एम

नक्षत्र:
हस्त – 03:50 ए एमअगस्त 17 तक

आज का करण :
विष्टि – 04:52 पी एम तक
बव – 04:50 ए एमअगस्त 17 तक

आज का योग
साध्य – 04:08 ए एमअगस्त 17 तक

आज का पक्ष : शुक्ल पक्ष

आज का वार: रविवार

हिन्दू लूनर दिनांक

शक सम्वत:
1948 विश्वावसु

विक्रम सम्वत:
2083 कालयुक्त

गुजराती सम्वत:
2082 पिङ्गल

चन्द्रमास:
श्रावण – पूर्णिमान्त
श्रावण – अमान्त

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आज का शुभ मुहूर्त (Aaj Ka Shubh Muhurat)

आज अभिजित मुहूर्त 11:59 ए एम से 12:51 पी एम तक रहेगा. विजय मुहूर्त 02:37 पी एम से 03:29 पी एम तक रहेगा. ब्रह्म मुहूर्त 04:24 ए एम से 05:07 ए एम तक रहेगा. आज निशिता मुहूर्त 12:04 ए एमअगस्त 17 से 12:47 ए एम, अगस्त 17 तक रहेगा. गोधूलि मुहूर्त 07:00 पी एम से 07:21 पी एम तक रहेगा. अमृत काल 09:44 पी एम से 11:22 पी एम तक रहेगा. रवि योग 03:50 ए एम, अगस्त 17 से 05:51 ए एम, अगस्त 17 तक रहेगा. सर्वार्थ सिद्धि योग 05:51 ए एम से 03:50 ए एम, अगस्त 17 अमृत सिद्धि योग 05:51 ए एम से 03:50 ए एम, अगस्त 17 तक रहेगा.

आज का अशुभ मुहूर्त (Aaj Ka Ashubh Muhurat)

दुर्मुहूर्त 05:14 पी एम से 06:07 पी एम तक रहेगा. राहुकाल 05:21 पी एम से 07:00 पी एम तक रहेगा. यमगण्ड 12:25 पी एम से 02:04 पी एम तक रहेगा. गुलिक काल 03:42 पी एम से 05:21 पी एम तक रहेगा. भद्रा 05:51 ए एम से 04:52 पी एम तक रहेगा.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां वैदिक पंचांग पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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Renu Yadav

Renu Yadav

रेनू यादव, India.Com हिंदी में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद कार्यरत हैं. हिंदी पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों के अनुभव के दौरान उन्हें टेक्नोलॉजी, धर्म, लाइफस्टाइल, हेल्थ व अन्य विषयों ... और पढ़ें

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