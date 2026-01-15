By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Aaj ka Panchang 16 January 2026: प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि आज, नोट करें दिन के शुभ-अशुभ मुहूर्त, जानें राहुकाल का समय
Aaj Ka Panchang 16 January 2026: दैनिक पंचांग के इस भाग में हम जानेंगे 16 जनवरी 2026, शुक्रवार दिन के विषय में. आज माघ माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है.
Aaj Ka Panchang 16 January 2026: दैनिक पंचांग के अनुसार आज 16 जनवरी, शुक्रवार का दिन है. आज माघ माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है और इस दिन प्रदोष व्रत रखा जाता है. इसके अलावा आज मासिक शिवरात्रि भी है और प्रदोष व्रत के साथ मासिक शिवरात्रि का आना बेहद ही शुभ संयोग है. दोनों ही व्रत भगवान शिव को समर्पित हैं और इस व्रत में शाम के समय भोलेनाथ का पूजन किया जाता है. पंचांग के अनुसार सूर्यास्त शाम 5 बजकर 47 मिनट पर होगा और इसके बाद प्रदोष काल आरंभ होगा. आइए जानते हैं, कैसी रहेगी राहुकाल की स्थिति और दिनभर के शुभ व अशुभ मुहूर्त के बारे में. यहां पढ़ें पूरा पंचांग.
आज का पंचांग- 16 January 2026 (Aaj Ka Panchang)
तिथि
त्रयोदशी – 10:21 पी एम तक
आज सूर्योदय-सूर्यास्त और चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय
सूर्योदय का समय : 07: 15 ए एम
सूर्यास्त का समय : 05: 47 पी एम
चंद्रोदय का समय: 06:12 ए एम, जनवरी 17
चंद्रास्त का समय : 03:25 पी एम
नक्षत्र :
मूल – पूर्ण रात्रि तक
आज का करण :
गर – 09:21 ए एम तक
वणिज – 10:21 पी एम तक
आज का योग
ध्रुव – 09:06 पी एम तक
आज का पक्ष : कृष्ण पक्ष
हिन्दू लूनर दिनांक
शक सम्वत:
1947 विश्वावसु
विक्रम सम्वत:
2082 कालयुक्त
गुजराती सम्वत:
2082 पिङ्गल
चन्द्रमास:
माघ – पूर्णिमान्त
पौष – अमान्त
आज का शुभ मुहूर्त (Aaj Ka Shubh Muhurat)
आज अभिजित मुहूर्त 12:10 पी एम से 12:52 पी एम तक रहेगा. विजय मुहूर्त 02:16 पी एम से 02:58 पी एम तक रहेगा. ब्रह्म मुहूर्त 05:27 ए एम से 06:21 ए एम तक रहेगा. आज निशिता मुहूर्त 12:04 ए एम, जनवरी 17 से 12:58 ए एम, जनवरी 17 तक रहेगा. गोधूलि मुहूर्त 05:44 पी एम से 06:11 पी एम तक रहेगा.
आज का अशुभ मुहूर्त (Aaj Ka Ashubh Muhurat)
दुर्मुहूर्त 09:21 ए एम से 10:03 ए एम, 12:52 पी एम से 01:34 पी एम तक रहेगा. राहुकाल 11:12 ए एम से 12:31 पी एम तक रहेगा. यमगण्ड 03:09 पी एम से 04:28 पी एम तक रहेगा. गुलिक काल 08:34 ए एम से 09:53 ए एम तक रहेगा.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्था पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
