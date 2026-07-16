Aaj Ka Panchang 16 July 2026: जगन्नाथ रथ यात्रा और कर्क संक्रांति आज, नोट करें दिन के शुभ-अशुभ मुहूर्त, जानें राहुकाल का समय

Aaj Ka Panchang 16 July 2026: दैनिक पंचांग के इस भाग में हम जानेंगे 16 जुलाई 2026, गुरुवार दिन के विषय में. आज आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/faith-hindi/aaj-ka-panchang-16-july-2026-jagannath-rath-yatra-today-panchang-in-hindi-note-the-auspicious-and-inauspicious-times-of-the-day-know-the-time-of-rahukaal-8474907/ Copy

Aaj Ka Panchang

Aaj Ka Panchang 16 July 2026: दैनिक पंचांग के अनुसार आज 16 जुलाई 2026, गुरुवार का दिन है. आज आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है और आज से जगन्नाथ रथ यात्रा शुरू हो रही है. 9 दिवसीय रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ नगर का भम्रण करेंगे. इसके साथ ही ही कर्क संक्रांति भी मनाई जाएगी. बता दें कि जब सूर्य देव कर्क राशि में प्रवेश करते हैं तो उसे कर्क संक्रांति कहते हैं. आइए जानते हैं, कैसी रहेगी राहुकाल की स्थिति और दिनभर के शुभ व अशुभ मुहूर्त के बारे में. यहां पढ़ें पूरा पंचांग.

आज का पंचांग- 16 July 2026 (Aaj Ka Panchang)

तिथि

द्वितीया – 08:52 तक

आज सूर्योदय-सूर्यास्त और चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय

सूर्योदय का समय : 05: 34 ए एम

सूर्यास्त का समय : 07: 21 पी एम

चंद्रोदय का समय: 07:31

चंद्रास्त का समय : 08:58

नक्षत्र:

अश्लेशा – 07:52 तक

आज का करण :

कौलव – 08:52 तक

तैतिल – 07:35 तक

आज का योग

सिद्धि – 01:22 , जुलाई 17 तक

आज का पक्ष : शुक्ल पक्ष

आज का वार: गुरुवार

हिन्दू लूनर दिनांक

शक सम्वत:

1948 विश्वावसु

विक्रम सम्वत:

2083 कालयुक्त

गुजराती सम्वत:

2082 पिङ्गल

चन्द्रमास:

आषाढ़ – पूर्णिमान्त

आषाढ़ – अमान्त

इसे भी पढ़ें: Raksha Bandhan 2026 Date: इस साल कब मनाया जाएगा रक्षाबंधन? अभी से नोट कर लें सही तारीख

आज का शुभ मुहूर्त (Aaj Ka Shubh Muhurat)

आज अभिजित मुहूर्त 12:00 से 12:55 . विजय मुहूर्त 02:45 से 03:40 तक रहेगा. ब्रह्म मुहूर्त 04:12 से 04:53 तक रहेगा. आज निशिता मुहूर्त 12:07 , जुलाई 17 से 12:48 , जुलाई 17 तक रहेगा. गोधूलि मुहूर्त 07:19 से 07:40

आज का अशुभ मुहूर्त (Aaj Ka Ashubh Muhurat)

दुर्मुहूर्त 10:09 से 11:04 तक रहेगा. राहुकाल 02:10 से 03:54 तक रहेगा. यमगण्ड 05:34 से 07:17 तक रहेगा. गुलिक काल 09:00 से 10:44

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां वैदिक पंचांग पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.