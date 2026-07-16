Aaj Ka Panchang 16 July 2026: जगन्नाथ रथ यात्रा और कर्क संक्रांति आज, नोट करें दिन के शुभ-अशुभ मुहूर्त, जानें राहुकाल का समय

Aaj Ka Panchang 16 July 2026: दैनिक पंचांग के अनुसार आज 16 जुलाई 2026, गुरुवार का दिन है. आज आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है और आज से जगन्नाथ रथ यात्रा शुरू हो रही है. 9 दिवसीय रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ नगर का भम्रण करेंगे. इसके साथ ही ही कर्क संक्रांति भी मनाई जाएगी. बता दें कि जब सूर्य देव कर्क राशि में प्रवेश करते हैं तो उसे कर्क संक्रांति कहते हैं. आइए जानते हैं, कैसी रहेगी राहुकाल की स्थिति और दिनभर के शुभ व अशुभ मुहूर्त के बारे में. यहां पढ़ें पूरा पंचांग.
तिथि
द्वितीया – 08:52 ए एम तक
आज सूर्योदय-सूर्यास्त और चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय
सूर्योदय का समय : 05: 34 ए एम
सूर्यास्त का समय : 07: 21 पी एम
चंद्रोदय का समय: 07:31 ए एम
चंद्रास्त का समय : 08:58 पी एम
नक्षत्र:
अश्लेशा – 07:52 पी एम तक
आज का करण :
कौलव – 08:52 ए एम तक
तैतिल – 07:35 पी एम तक
आज का योग
सिद्धि – 01:22 ए एम, जुलाई 17 तक
आज का पक्ष : शुक्ल पक्ष
हिन्दू लूनर दिनांक
शक सम्वत:
1948 विश्वावसु
विक्रम सम्वत:
2083 कालयुक्त
गुजराती सम्वत:
2082 पिङ्गल
चन्द्रमास:
आषाढ़ – पूर्णिमान्त
आषाढ़ – अमान्त
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आज अभिजित मुहूर्त 12:00 पी एम से 12:55 पी एम तक रहेगा. विजय मुहूर्त 02:45 पी एम से 03:40 पी एम तक रहेगा. ब्रह्म मुहूर्त 04:12 ए एम से 04:53 ए एम तक रहेगा. आज निशिता मुहूर्त 12:07 ए एम, जुलाई 17 से 12:48 ए एम, जुलाई 17 तक रहेगा. गोधूलि मुहूर्त 07:19 पी एम से 07:40 पी एम तक रहेगा. अमृत काल 06:23 पी एम से 07:52 पी एम तक रहेगा. रवि योग 07:52 पी एम से 05:34 ए एम, जुलाई 17 तक रहेगा.
दुर्मुहूर्त 10:09 ए एम से 11:04 ए एम, 03:40 पी एम से 04:35 पी एम तक रहेगा. राहुकाल 02:10 पी एम से 03:54 पी एम तक रहेगा. यमगण्ड 05:34 ए एम से 07:17 ए एम तक रहेगा. गुलिक काल 09:00 ए एम से 10:44 ए एम तक रहेगा.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां वैदिक पंचांग पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
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