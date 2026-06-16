Aaj Ka Panchang 16 June 2026: आज बन रहा है त्रिपुष्कर योग, नोट करें दिन के शुभ-अशुभ मुहूर्त, जानें राहुकाल का समय

Aaj Ka Panchang 16 June 2026: दैनिक पंचांग के इस भाग में हम जानेंगे 16 जून 2026, मंगलवार दिन के विषय में. आज ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है.

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Aaj Ka Panchang

Aaj Ka Panchang 16 June 2026: दैनिक पंचांग के अनुसार आज 16 जून 2026, मंगलवार का दिन है. आज ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है और आज त्रिपुष्कर योग का निर्माण हो रहा है जिसे बेहद ही शुभ माना जाता है. आइए जानते हैं, कैसी रहेगी राहुकाल की स्थिति और दिनभर के शुभ व अशुभ मुहूर्त के बारे में. यहां पढ़ें पूरा पंचांग.

आज का पंचांग- 16 June 2026 (Aaj Ka Panchang)

तिथि

द्वितीया – 12:52 , जून 17 तक

आज सूर्योदय-सूर्यास्त और चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय

सूर्योदय का समय : 05: 23 ए एम

सूर्यास्त का समय : 07: 21 पी एम

चंद्रोदय का समय: 06:20

चंद्रास्त का समय : 08:54

नक्षत्र :

आर्द्रा – 04:12 तक

आज का करण :

बालव – 02:39 तक

कौलव – 12:52 , जून 17 तक

आज का योग

वृद्धि – 12:35 , जून 17 तक

आज का पक्ष : शुक्ल पक्ष

आज का वार: मंगलवार

हिन्दू लूनर दिनांक

शक सम्वत:

1948 विश्वावसु

विक्रम सम्वत:

2083 कालयुक्त

गुजराती सम्वत:

2082 पिङ्गल

चन्द्रमास:

ज्येष्ठ – पूर्णिमान्त

ज्येष्ठ – अमान्त

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आज का शुभ मुहूर्त (Aaj Ka Shubh Muhurat)

आज अभिजित मुहूर्त 11:54 से 12:50 . विजय मुहूर्त 02:41 से 03:37 तक रहेगा. ब्रह्म मुहूर्त 04:03 से 04:43 तक रहेगा. आज निशिता मुहूर्त 12:02 , जून 17 से 12:42 , जून 17 तक रहेगा. गोधूलि मुहूर्त 07:19 से 07:40

आज का अशुभ मुहूर्त (Aaj Ka Ashubh Muhurat)

दुर्मुहूर्त 08:11 से 09:06 तक रहेगा. राहुकाल 03:51 से 05:36 तक रहेगा. यमगण्ड 08:52 से 10:37 तक रहेगा. गुलिक काल 12:22 से 02:07

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्था पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.