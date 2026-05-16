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Aaj Ka Panchang 16 May 2026 Vat Savitri And Shani Jayanti Today Note The Auspicious And Inauspicious Times Of The Day Know The Time Of Rahukaal

Aaj Ka Panchang 16 May 2026: वट सावित्री व्रत और शनि जयंती आज, नोट करें दिन के शुभ-अशुभ मुहूर्त, जानें राहुकाल का समय

Aaj Ka Panchang 16 May 2026: दैनिक पंचांग के इस भाग में हम जानेंगे 16 मई 2026, शनिवार दिन के विषय में. आज ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है.

Aaj Ka Panchang

Aaj Ka Panchang 16 May 2026: दैनिक पंचांग के अनुसार आज 16 मई 2026, शनिवार का दिन है. आज ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है जिसेए शनि अमावस्या कहते हैं. आज शनि जयंती भी मनाई जा रही है और 13 साल बाद ऐसा संयोग बना है जब शनिवार के दिन शनि जयंती मनाई जा रही है. आज वट सावित्री व्रत भी रखा जाएगा जो कि सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण व फलदायी माना गया है. आइए जानते हैं, कैसी रहेगी राहुकाल की स्थिति और दिनभर के शुभ व अशुभ मुहूर्त के बारे में. यहां पढ़ें पूरा पंचांग.

आज का पंचांग- 16 May 2026 (Aaj Ka Panchang)

तिथि

अमावस्या – 01:30 , मई 17 तक

आज सूर्योदय-सूर्यास्त और चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय

सूर्योदय का समय : 05: 30 ए एम

सूर्यास्त का समय : 07: 05 पी एम

चंद्रोदय का समय: 04:41 , मई 16

चंद्रास्त का समय : 06:44

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नक्षत्र :

भरणी – 05:30 तक

आज का करण :

चतुष्पाद – 03:22 तक

नाग – 01:30 , मई 17 तक

आज का योग

सौभाग्य – 10:26 तक

आज का पक्ष : कृष्ण पक्ष

आज का वार: शनिवार

हिन्दू लूनर दिनांक

शक सम्वत:

1948 विश्वावसु

विक्रम सम्वत:

2083 कालयुक्त

गुजराती सम्वत:

2082 पिङ्गल

चन्द्रमास:

ज्येष्ठ – पूर्णिमान्त

वैशाख – अमान्त

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आज का शुभ मुहूर्त (Aaj Ka Shubh Muhurat)

आज अभिजित मुहूर्त 11:50 से 12:45 . विजय मुहूर्त 02:34 से 03:28 तक रहेगा. ब्रह्म मुहूर्त 04:07 से 04:48 तक रहेगा. आज निशिता मुहूर्त 11:57 से 12:38 , मई 17 तक रहेगा. गोधूलि मुहूर्त 07:04 से 07:25

दुर्मुहूर्त 05:30 से 06:24 तक रहेगा. राहुकाल 08:54 से 10:36 तक रहेगा. यमगण्ड 02:00 से 03:42 तक रहेगा. गुलिक काल 05:30 से 07:12

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्था पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.