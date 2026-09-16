Aaj ka Panchang 16 September 2026: आज है बलराम जयंती, नोट करें राहुकाल का समय, यहां पढ़ें पूरा पंचांग

Aaj Ka Panchang 16 September 2026: दैनिक पंचांग के अनुसार आज 16 सितंबर 2026, बुधवार का दिन है. आज भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है जो कि सुबह 8 बजकर 59 मिनट पर समाप्त होगी. इसके बाद षष्ठी तिथि आरंभ होगी, इसलिए आज बलराम जयंती और स्कंद षष्ठी मनाई जाएगी. आज सर्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि योग भी बन रहा है. साथ ही रवि योग भी बन रहा है. आइए जानते हैं, कैसी रहेगी राहुकाल की स्थिति और दिनभर के शुभ व अशुभ मुहूर्त के बारे में. यहां पढ़ें पूरा पंचांग.
तिथि
पञ्चमी – 08:59 ए एम तक
आज सूर्योदय-सूर्यास्त और चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय
सूर्योदय का समय : 06: 06 ए एम
सूर्यास्त का समय : 06: 25 पी एम
चंद्रोदय का समय: 11:04 ए एम
चंद्रास्त का समय : 09:19 पी एम
नक्षत्र:
विशाखा – 05:22 पी एम तक
आज का करण :
बालव – 08:59 ए एम तक
कौलव – 09:49 पी एम तक
आज का योग
वैधृति – 12:23 पी एम तक
आज का पक्ष : शुक्ल पक्ष
हिन्दू लूनर दिनांक
शक सम्वत:
1948 विश्वावसु
विक्रम सम्वत:
2083 कालयुक्त
गुजराती सम्वत:
2082 पिङ्गल
चन्द्रमास:
भाद्रपद – पूर्णिमान्त
भाद्रपद – अमान्त
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आज अभिजित मुहूर्त कोई नहीं. विजय मुहूर्त 02:19 पी एम से 03:08 पी एम तक रहेगा. ब्रह्म मुहूर्त 04:33 ए एम से 05:20 ए एम तक रहेगा. आज निशिता मुहूर्त 11:53 पी एम से 12:39 ए एम, सितम्बर 17 तक रहेगा. गोधूलि मुहूर्त 06:25 पी एम से 06:49 पी एम तक रहेगा. रवि योग 05:22 पी एम से 06:07 ए एम, सितम्बर 17 तक रहेगा. अमृत काल 07:50 ए एम से 09:34 ए एम तक रहेगा. सर्वार्थ सिद्धि योग 05:22 पी एम से 06:07 ए एम, सितम्बर 17 तक रहेगा. अमृत सिद्धि योग 05:22 पी एम से 06:07 ए एम, सितम्बर 17 तक रहेगा.
दुर्मुहूर्त 11:51 ए एम से 12:40 पी एम तक रहेगा. राहुकाल 12:16 पी एम से 01:48 पी एम तक रहेगा. यमगण्ड 07:39 ए एम से 09:11 ए एम तक रहेगा. गुलिक काल 10:43 ए एम से 12:16 पी एम तक रहेगा.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां वैदिक पंचांग पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
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