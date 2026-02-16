Hindi Faith Hindi

Aaj Ka Panchang 17 February 2026 Falgun Amavasya Today Note The Auspicious And Inauspicious Times Of The Day Know The Time Of Rahukaal

Aaj ka Panchang 17 February 2026: फाल्गुन अमावस्या आज, नोट करें दिन के शुभ-अशुभ मुहूर्त, जानें राहुकाल का समय

Aaj Ka Panchang 17 February 2026: दैनिक पंचांग के इस भाग में हम जानेंगे 17 फरवरी 2026, मंगलवार दिन के विषय में. आज फाल्गुन माह अमावस्या तिथि है.

Aaj Ka Panchang 17 February 2026: दैनिक पंचांग के अनुसार आज 17 फरवरी 2026, मंगलवार है. आज फाल्गुन माह की अमावस्या तिथि है और इस दिन स्नान-दान का विशेष महत्व होता है. आज से अग्नि पंचक भी लग रहे हैं जो ​कि 5 दिनों तक रहते हैं और अग्नि पंचक को अशुभ समय माना जाता है. आज साल का पहला सूर्य ग्रहण भी लगने जा रहा है. हालांकि, यह ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा. आइए जानते हैं, कैसी रहेगी राहुकाल की स्थिति और दिनभर के शुभ व अशुभ मुहूर्त के बारे में. यहां पढ़ें पूरा पंचांग.

आज का पंचांग- 17 February 2026 (Aaj Ka Panchang)

तिथि

अमावस्या – 05:30 तक

आज सूर्योदय-सूर्यास्त और चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय

सूर्योदय का समय : 06: 59 ए एम

सूर्यास्त का समय : 06: 14 पी एम

चंद्रोदय का समय: चन्द्रोदय नहीं

चंद्रास्त का समय : 06:11

नक्षत्र :

धनिष्ठा – 09:16 तक

Add India.com as a Preferred Source

आज का करण :

नाग – 05:30 तक

किंस्तुघ्न – 05:17 , फरवरी 18 तक

आज का योग

परिघ – 12:29 , फरवरी 18 तक

आज का पक्ष : कृष्ण पक्ष

आज का वार: मंगलवार

हिन्दू लूनर दिनांक

शक सम्वत:

1947 विश्वावसु

विक्रम सम्वत:

2082 कालयुक्त

गुजराती सम्वत:

2082 पिङ्गल

चन्द्रमास:

फाल्गुन – पूर्णिमान्त

माघ – अमान्त

आज का शुभ मुहूर्त (Aaj Ka Shubh Muhurat)

आज अभिजित मुहूर्त 12:14 से 12:59 . विजय मुहूर्त 02:29 से 03:14 तक रहेगा. ब्रह्म मुहूर्त 05:16 से 06:07 तक रहेगा. आज निशिता मुहूर्त 12:10 , फरवरी 18 से 01:01 , फरवरी 18 तक रहेगा. गोधूलि मुहूर्त 06:11 से 06:37

आज का अशुभ मुहूर्त (Aaj Ka Ashubh Muhurat)

दुर्मुहूर्त 09:14 से 09:59 तक रहेगा. राहुकाल 03:25 से 04:49 तक रहेगा. यमगण्ड 09:47 से 11:12 तक रहेगा. गुलिक काल 12:36 से 02:00

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्था पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.