Aaj Ka Panchang 17 July 2026: आज विनायक चतुर्थी के दिन बन रहा है रवि योग, नोट करें दिन के शुभ-अशुभ मुहूर्त, जानें राहुकाल का समय

Aaj Ka Panchang 17 July 2026: दैनिक पंचांग के इस भाग में हम जानेंगे 17 जुलाई 2026, शुक्रवार दिन के विषय में. आज आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/faith-hindi/aaj-ka-panchang-17-july-202-vinayak-chaturthi-today-panchang-in-hindi-note-the-auspicious-and-inauspicious-times-of-the-day-know-the-time-of-rahukaal-8475692/ Copy

Aaj Ka Panchang

Aaj Ka Panchang 17 July 2026: दैनिक पंचांग के अनुसार आज 17 जुलाई 2026, शुक्रवार का दिन है. आज आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है जो कि केवल सुबह 6 बजकर 27 मिनट तक रहेगी और इसके बाद चतुर्थी तिथि आरंभ होगी. ऐसे में आज विनायक चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा जिसे अनिरूद्ध चतुर्थी भी कहा जाता है और यह व्रत भगवान गणेश को समर्पित है. आज रवि योग बन रहा है लेकिन भद्रा का भी साया रहेगा. आइए जानते हैं, कैसी रहेगी राहुकाल की स्थिति और दिनभर के शुभ व अशुभ मुहूर्त के बारे में. यहां पढ़ें पूरा पंचांग.

आज का पंचांग- 17 July 2026 (Aaj Ka Panchang)

तिथि

तृतीया – 06:27 तक

आज सूर्योदय-सूर्यास्त और चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय

सूर्योदय का समय : 05: 34 ए एम

सूर्यास्त का समय : 07: 20 पी एम

चंद्रोदय का समय: 08:37

चंद्रास्त का समय : 09:33

नक्षत्र:

मघा – 06:34 तक

आज का करण :

गर – 06:27 तक

वणिज – 05:29 तक

विष्टि – 04:42 , जुलाई 18 तक

आज का योग

व्यतीपात – 10:46 तक

आज का पक्ष : शुक्ल पक्ष

आज का वार: शुक्रवार

हिन्दू लूनर दिनांक

शक सम्वत:

1948 विश्वावसु

विक्रम सम्वत:

2083 कालयुक्त

गुजराती सम्वत:

2082 पिङ्गल

चन्द्रमास:

आषाढ़ – पूर्णिमान्त

आषाढ़ – अमान्त

इसे भी पढ़ें: Jagannath Temple Mystery: क्या सच में कपल्स एक साथ नहीं कर सकते भगवान जगन्नाथ के दर्शन? जानिए इसके पीछे की मान्यता

आज का शुभ मुहूर्त (Aaj Ka Shubh Muhurat)

आज अभिजित मुहूर्त 12:00 से 12:55 . विजय मुहूर्त 02:45 से 03:40 तक रहेगा. ब्रह्म मुहूर्त 04:12 से 04:53 तक रहेगा. आज निशिता मुहूर्त 12:07 , जुलाई 18 से 12:48 , जुलाई 18 तक रहेगा. गोधूलि मुहूर्त 07:19 से 07:39

आज का अशुभ मुहूर्त (Aaj Ka Ashubh Muhurat)

दुर्मुहूर्त 08:19 से 09:14 तक रहेगा. राहुकाल 10:44 से 12:27 तक रहेगा. यमगण्ड 03:54 से 05:37 तक रहेगा. गुलिक काल 07:17 से 09:01

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां वैदिक पंचांग पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.