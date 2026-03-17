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Aaj Ka Panchang 17 March 2026 Note The Auspicious And Inauspicious Times Of The Day Know The Time Of Rahukaal

Aaj ka Panchang 17 March 2026: मासिक शिवरात्रि आज, नोट करें दिन के शुभ-अशुभ मुहूर्त, जानें राहुकाल का समय

Aaj Ka Panchang 17 March 2026: दैनिक पंचांग के इस भाग में हम जानेंगे 17 मार्च 2026, मंगलवार दिन के विषय में. आज चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है.

Aaj Ka Panchang

Aaj Ka Panchang 17 March 2026: दैनिक पंचांग के अनुसार आज 17 मार्च 2026, मंगलवार है. आज चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है और आज मासिक शिवरात्रि का व्रत रखा जाएगा. पंचांग के अनुसार आज भद्रा और पंचक दोनों का साया रहेगा. इसलिए कोई भी शुभ कार्य बिना मुहूर्त देखे न करें. आइए जानते हैं, कैसी रहेगी राहुकाल की स्थिति और दिनभर के शुभ व अशुभ मुहूर्त के बारे में. यहां पढ़ें पूरा पंचांग.

आज का पंचांग- 17 March 2026 (Aaj Ka Panchang)

तिथि

त्रयोदशी – 09:23 तक

आज सूर्योदय-सूर्यास्त और चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय

सूर्योदय का समय : 06: 30 ए एम

सूर्यास्त का समय : 06: 31 पी एम

चंद्रोदय का समय: 05:57 , मार्च 18

चंद्रास्त का समय : 04:51

नक्षत्र :

शतभिषा – 06:09 , मार्च 18 तक

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आज का करण :

वणिज – 09:23 तक

विष्टि – 08:59 तक

आज का योग

सिद्ध – 08:15 तक

आज का पक्ष : कृष्ण पक्ष

आज का वार: मंगलवार

हिन्दू लूनर दिनांक

शक सम्वत:

1947 विश्वावसु

विक्रम सम्वत:

2082 कालयुक्त

गुजराती सम्वत:

2082 पिङ्गल

चन्द्रमास:

चैत्र – पूर्णिमान्त

फाल्गुन – अमान्त

आज का शुभ मुहूर्त (Aaj Ka Shubh Muhurat)

आज अभिजित मुहूर्त 12:06 से 12:54 . विजय मुहूर्त 02:31 से 03:19 तक रहेगा. ब्रह्म मुहूर्त 04:54 से 05:42 तक रहेगा. आज निशिता मुहूर्त 12:06 , मार्च 18 से 12:54 , मार्च 18 तक रहेगा. गोधूलि मुहूर्त 06:29 से 06:53

आज का अशुभ मुहूर्त (Aaj Ka Ashubh Muhurat)

दुर्मुहूर्त 08:54 से 09:42 तक रहेगा. राहुकाल 03:31 से 05:01 तक रहेगा. यमगण्ड 09:30 से 11:00 तक रहेगा. गुलिक काल 12:30 से 02:01 पूरे दिन

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्था पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.