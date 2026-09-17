Aaj ka Panchang 17 September 2026: विश्वकर्मा पूजा और कन्या संक्रांति आज, नोट करें राहुकाल का समय, यहां पढ़ें पूरा पंचांग

Aaj Ka Panchang 17 September 2026: दैनिक पंचांग के अनुसार आज 17 सितंबर 2026, गुरुवार का दिन है. आज भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है और आज विश्वकर्मा जयंती मनाई जाएगी. इस दिन भगवान विश्वकर्मा का पूजन होता है. इसके अलावा आज कन्या संक्रांति भी है और सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है. आइए जानते हैं, कैसी रहेगी राहुकाल की स्थिति और दिनभर के शुभ व अशुभ मुहूर्त के बारे में. यहां पढ़ें पूरा पंचांग.
तिथि
षष्ठी – 10:47 ए एम तक
आज सूर्योदय-सूर्यास्त और चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय
सूर्योदय का समय : 06: 07 ए एम
सूर्यास्त का समय : 06: 24 पी एम
चंद्रोदय का समय: 12:01 पी एम
चंद्रास्त का समय : 10:03 पी एम
नक्षत्र:
अनुराधा – 07:53 पी एम तक
आज का करण :
तैतिल – 10:47 ए एम तक
गर – 11:51 पी एम तक
आज का योग
विष्कम्भ – 12:50 पी एम तक
आज का पक्ष : शुक्ल पक्ष
हिन्दू लूनर दिनांक
शक सम्वत:
1948 विश्वावसु
विक्रम सम्वत:
2083 कालयुक्त
गुजराती सम्वत:
2082 पिङ्गल
चन्द्रमास:
भाद्रपद – पूर्णिमान्त
भाद्रपद – अमान्त
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आज अभिजित मुहूर्त 11:51 ए एम से 12:40 पी एम तक रहेगा. विजय मुहूर्त 02:18 पी एम से 03:07 पी एम तक रहेगा. ब्रह्म मुहूर्त 04:33 ए एम से 05:20 ए एम तक रहेगा. आज निशिता मुहूर्त 11:52 पी एम से 12:39 ए एम, सितम्बर 18 तक रहेगा. गोधूलि मुहूर्त 06:24 पी एम से 06:47 पी एम तक रहेगा. रवि योग 06:07 ए एम से 07:53 पी एम तक रहेगा. अमृत काल 08:24 ए एम से 10:10 ए एम तक रहेगा. सर्वार्थ सिद्धि योग 06:07 ए एम से 07:53 पी एम तक रहेगा.
दुर्मुहूर्त 10:13 ए एम से 11:02 ए एम, 03:07 पी एम से 03:57 पी एम तक रहेगा. राहुकाल 01:48 पी एम से 03:20 पी एम तक रहेगा. यमगण्ड 06:07 ए एम से 07:39 ए एम तक रहेगा. गुलिक काल 09:11 ए एम से 10:43 ए एम तक रहेगा.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां वैदिक पंचांग पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
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